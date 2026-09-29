Планшет HONOR MagicPad 4 12.1"оценили в 490 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент субфлагманских планшетов моделью MagicPad 4 12.1", которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825.

Новинку также оснастили 12,1-дюймовым экраном LCD с разрешением 3000:1872 точки, кадровой частотой от 60 Гц до 165 Гц, типичной контрастностью 1500:1, максимальной яркостью HBM 700 нит, поддержкой HDR, а также сертификациями IMAX Enhanced и HDR Vivid, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, комплектным адаптером питания на 45 Вт, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, акустикой с шестью динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, предустановленной прошивкой MagicOS 10 на основе ОС Android 16, корпусом с толщиной 6,29 мм и массой 537 граммов, а также серой и оранжевой расцветками корпуса. Планшет оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 490 и 550 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти соответственно.