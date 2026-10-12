Раскрыты характеристики планшета iQOO Pad Pro

В прошлом месяце компания iQOO представила компактный планшет Pad Ultra, оснащённый процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Теперь компания готовит ещё одну производительную новинку — iQOO Pad Pro. Согласно опубликованным в Weibo рекламным материалам, iQOO Pad Pro получит 8,8-дюймовый дисплей, а его вес составит всего 298 грамм. Компактные размеры должны сделать планшет удобным для продолжительных игровых сессий, а небольшой вес упростит его переноску. В компании позиционируют новинку как специализированное игровое устройство, способное обеспечить высокую производительность без необходимости использовать крупный корпус.

Основой планшета станет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, работающий в паре с фирменным игровым чипом iQOO Q3. Такая комбинация призвана обеспечить высокую производительность в требовательных играх, улучшить обработку графики и сделать частоту кадров более стабильной. Производитель также отмечает точность сенсорного управления, что будет весьма важно в соревновательных играх. Одной из главных особенностей iQOO Pad Pro станет активное охлаждение с крупным вентилятором, который дополнят пассивной системой отвода тепла. По заявлению компании, такая конструкция поможет контролировать температуру во время интенсивных игровых нагрузок и позволит процессору дольше сохранять высокую производительность. Но пока что новинка доступна исключительно на территории Китая, так что говорить о глобальном релизе рано.