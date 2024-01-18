ASUS представила карту расширения с поддержкой USB4

Сегодня компания ASUS официально представила свою карту расширения USB4 с поддержкой последнего стандарта и возможностью зарядки мощностью до 60 Вт. Тренд на карты расширения USB4 набирает обороты, особенно учитывая, что отрасль пошла в направлении, где поддержка порта Thunderbolt 4 не получила широкого распространения среди производителей. Соответственно, недавно компания Gigabyte представила свою первую материнскую плату AORUS B650E ELITE X AX ICE с поддержкой USB4, а теперь пришло время занять нишу и компании ASUS. Решение от ASUS использует контроллер ASMedia ASM4242, аналогичный контроллеру MSI, плюс карта оснащена интерфейсом PCIe 4.0 x4 и поддерживает двунаправленную пропускную способность до 40 Гбит/ску. На этой плате расположены два порта USB Type-C, способные поддерживать до пяти устройств USB4 в одной цепочке.

Также есть отдельный 6-контактный разъём питания PCIe для функции Quick Charge. Но, к сожалению, компания ASUS пока что не раскрыла цену своей карты расширения USB4, но учитывая ограниченное количество подобных вариантов на рынке, она, вероятно, будет довольно дорогой. С другой стороны, нужно понимать, что это достаточно специфический продукт — далеко не всем нужна такая карта и подключение по USB4. В определённом смысле новый порт является более узконаправленным — он предоставляет повышенную скорость, но для этого нужна аппаратная поддержка и она есть не во всех системах. Но было бы интересно посмотреть на тесты.
Apple Vision Pro продадут партией в 80 тысяч единиц за первы…
Предварительные заказы на Apple Vision Pro откроют уже совсем скоро, 19 января, а официальный релиз AR-шл…
Noctua представила передовой кулер NH-U14S TR5-SP6…
Если вы следите за новостями на рынке компьютерных комплектующих, то знаете, что вчера был официально пре…
Apple Vision Pro появится в продаже на следующей неделе…
Если верить информации инсайдеров, шлем дополненной реальности Apple Vision Pro, возможно, появится в роз…
Gigabyte выпустила карту расширения с модулем Wi-Fi 7…
Компания Gigabyte сегодня официально представила миру сетевую карту расширения PCIe, которая поддерживает…
Microsoft Copilot официально вышел на Android…
Многие пользователи давно хотели попробовать искусственный интеллект в работе или просто прикоснуться к э…
SSD-накопители подорожают на 55%…
Аналитики рынка уверены, что в ближайшее время нас ждёт значительное повышение цен в отрасли хранения дан…
AVerMedia представила флагманскую карту видеозахвата Live Ga…
Компания AVerMedia Technologies официально представила свои новейшие карты захвата под названием Live Gam…
Samsung Glasses начнут продавать уже в начале 2024 года…
Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что корейский гигант Samsung планирует назвать свое сле…
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor