ASUS представила карту расширения с поддержкой USB4

Сегодня компания ASUS официально представила свою карту расширения USB4 с поддержкой последнего стандарта и возможностью зарядки мощностью до 60 Вт. Тренд на карты расширения USB4 набирает обороты, особенно учитывая, что отрасль пошла в направлении, где поддержка порта Thunderbolt 4 не получила широкого распространения среди производителей. Соответственно, недавно компания Gigabyte представила свою первую материнскую плату AORUS B650E ELITE X AX ICE с поддержкой USB4, а теперь пришло время занять нишу и компании ASUS. Решение от ASUS использует контроллер ASMedia ASM4242, аналогичный контроллеру MSI, плюс карта оснащена интерфейсом PCIe 4.0 x4 и поддерживает двунаправленную пропускную способность до 40 Гбит/ску. На этой плате расположены два порта USB Type-C, способные поддерживать до пяти устройств USB4 в одной цепочке.

Также есть отдельный 6-контактный разъём питания PCIe для функции Quick Charge. Но, к сожалению, компания ASUS пока что не раскрыла цену своей карты расширения USB4, но учитывая ограниченное количество подобных вариантов на рынке, она, вероятно, будет довольно дорогой. С другой стороны, нужно понимать, что это достаточно специфический продукт — далеко не всем нужна такая карта и подключение по USB4. В определённом смысле новый порт является более узконаправленным — он предоставляет повышенную скорость, но для этого нужна аппаратная поддержка и она есть не во всех системах. Но было бы интересно посмотреть на тесты.