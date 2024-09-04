ASUS представила компактный ПК NUC 14 Pro AI

Сегодня компания ASUS официально представила миру свой новый компактный компьютер под названием NUC 14 Pro AI, оснащённый процессором Intel Core Ultra 200V поколения Lunar Lake. Собственно, ASUS NUC 14 Pro AI представляет собой компактное устройство размером 130x130 мм, так что такого рода гаджет вполне можно расположить под столом или за монитором и он не будет занимать много места, да и весит конструкция не так уж много — около 500 граммов. В конструкции предусмотрено активное охлаждение с несколькими вентиляционными отверстиями по периметру корпуса для эффективного отвода горячего воздуха. Также стоит отметить, что компьютер ASUS NUC 14 Pro AI оснащён флагманским процессором Intel Core Ultra 9 288V Lunar Lake, который получил 8 ядер (4 производительных и 4 энергоэффективных), 8 графических ядер Xe2 с тактовой частотой 2,05 ГГц, до 12 МБ кэша и регулируемый TDP от 17 до 30 Вт с возможностью увеличения до 37 Вт в режиме Turbo.

Система может быть оснащена 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, а для хранения данных предусмотрен один слот M.2 2280, поддерживающий до 2 ТБ SSD NVMe четвёртого поколения PCI-E. Стоит отметить, что ОЗУ расширять в этом компьютере нельзя, потому что она распаяна на системе на кристалле. При этом ASUS NUC 14 Pro AI оборудован поддержкой WiFi 7 2x2 и Bluetooth 5.4, портом 2.5 GbE LAN, аудиовыходом 7.1, а также множеством других портов вроде Thunderbolt 4 с поддержкой DP 2.1. Достаточно интересная система для тех, кто хочет именно компактный ПК.