ASUS представила концепт линз для мониторов

ASUS Bezel-Free Kit это новое устройство, которая позволяет объединить изображение с трех мониторов в одно целое без рамок. Линзы, которые преломляют свет в периферийных областях монитора перенаправляют его. Таким образом, они закрывают рамку монитора.

ASUS использует PMMA в качестве материала для линз. Он легче стекла и более стойкий. Преломление света происходит под определенным углом, поэтому мониторы также должны быть установлены под специальным углом. Производитель говорит о 130 градусов.

Asus планирует предлагать комплект Bezel-Free Kit для моделей ROG Swift PG258Q, Strix XG258Q и PG258Q. В настоящее время неизвестно, когда будет доступен комплект без рамки и его стоимость.