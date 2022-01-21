ASUS представила мини-ПК PL63 с интерфейсом Thunderbolt 4

Другие функции включают поддержку двух модулей SO-DIMM, одного накопителя PCIe 3.0 NVMe, Ethernet 2,5 Гбит/с, порта HDMI 2.0, DP 1.4, а также вывод DP через оба порта USB-C, независимо от того, используете ли вы USB 3.2 или Thunderbolt. 4.
Судя по картинкам, WiFi также поддерживается с различными опциями в зависимости от артикула. В комплект входит внешний блок питания 19 В мощностью 90 Вт для питания системы 166,2 x 119,7 x 33,9 мм (ШxГxВ). Цена базовой модели составляет 508 долларов США за модель на базе Core i5-1135G7, хотя неясно, с поддержкой Thunderbolt 4 или без нее.