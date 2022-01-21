ASUS представила мини-ПК PL63 с интерфейсом Thunderbolt 4

Сегодня ASUS представила новый мини-ПК PL63 с интерфейсом Thunderbolt 4. Это может быть не самый уникальный мини-ПК на рынке, но насколько известно, это первый мини-ПК с поддержкой Thunderbolt 4. PL63 построен на базе мобильных процессоров Intel 11-го поколения и доступны три варианта процессора: Core i3-1115G4, Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7, все с графикой Iris Xe.

Другие функции включают поддержку двух модулей SO-DIMM, одного накопителя PCIe 3.0 NVMe, Ethernet 2,5 Гбит/с, порта HDMI 2.0, DP 1.4, а также вывод DP через оба порта USB-C, независимо от того, используете ли вы USB 3.2 или Thunderbolt. 4.

Судя по картинкам, WiFi также поддерживается с различными опциями в зависимости от артикула. В комплект входит внешний блок питания 19 В мощностью 90 Вт для питания системы 166,2 x 119,7 x 33,9 мм (ШxГxВ). Цена базовой модели составляет 508 долларов США за модель на базе Core i5-1135G7, хотя неясно, с поддержкой Thunderbolt 4 или без нее.