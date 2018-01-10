ASUS представила мини-компьютеры PB40 и PN40

Компания ASUS привезла на выставку CES 2018 новые компактные настольные компьютеры с обозначением PB40 и PN40. Модель PN40 Mini PC получила процессор Intel восьмого поколения Premium Silver или Celeron, последовательный порт, аналоговый разъём D-Sub, стандартные порты USB 3.0, а также симметричный порт USB Type-C. Размеры новинки равны 114:114:49 мм, а вес – около 0,7 килограмма.

Модель ASUS PB40 Mini PC оснащается процессором Premium Silver или Celeron: в первом случае задействуется активная система охлаждения, во втором – пассивная. Также отмечаются разъемы USB 3.0 Type-C, D-Sub, DisplayPort, HDMI и последовательный порт. Подробные характеристики мини-компьютеров будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в первой половине 2018 года.