ASUS представила моноблок AiO с процессором Intel Comet Lake

В продажу поступил новый моноблок All-in-One от ASUS. Модель Vivo AiO V222 FAK разработана на базе процессора Intel Core i7-10510U. Моноблок имеет 21,5-дюймовый дисплей и окружен очень узкими рамками шириной 2 мм. Разрешение Full HD (1920×1080 пикселей) со 100% цветовым охватом sRGB и широкими углами обзора (178 градусов по вертикали и горизонтали). Также имеется необычная подставка и удобный шарнир, позволяющий регулировать наклон.

Помимо процессора Intel Core i7-10510U, производитель установил 16 ГБ памяти DDR4. Также можно хранить данные на двух носителях - HDD на 1 ТБ и SSD на 256 ГБ.В комплект также входят беспроводная мышь и клавиатура, а в некоторых вариантах также внешний оптический привод. Цена на новый AiO ASUS должна начинаться с 899 евро.

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