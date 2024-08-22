ASUS представила передовой роутер ROG Rapture GT-BE19000 с Wi-Fi 7

Сегодня компания ASUS официально представила новое поколение маршрутизаторов и адаптеров с поддержкой беспроводной сети Wi-Fi 7, которые значительно улучшают как проводное, так и беспроводное интернет-соединение, обеспечивая более высокие скорости и меньшую задержку. Это крайне важный момент для тех геймеров, которые хотят получить наивысшее качество интернета для соревновательных шутеров, например. При этом стоит отметить, что поддержка Wi-Fi 7 будет доступна в Windows 11 только в конце 2024 года, так что если вы купите гаджет сейчас, то никакой пользы от него вы не получите, потому что операционная система пока что не готова к запуску протокола нового поколения.

При этом производитель уверен, что новые маршрутизаторы улучшат игровой опыт пользователей, предлагая скорость до 2,4 раз выше, чем в случае с Wi-Fi 6, и значительно большую зону покрытия — она расширяется на 73%. А состоит новая версия маршрутизатор на текущий момент всего из трёх моделей — ASUS ROG Rapture GT-BE19000, ASUS RT-BE86U и адаптера ASUS ROG USB-BE92 USB WiF7. И хотя гаджеты сами по себе крайне привлекательные, нужно понимать, что получить выгоду от приобретения такого рода техники вы сейчас не сможете. Это роутеры для 10-гигабитного интернета и устройств, которые умеют работать с Wi-Fi 7. Но на рынке нет смартфонов или планшетов с поддержкой этого протокола, плюс всего пара ноутбуков получила соответствующие модемы. Это гаджет с заделом на далёкое будущее, не иначе.
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