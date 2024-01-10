ASUS представила умные очки AirVision M1

На выставке CES 2024 компания ASUS представила несколько новых и довольно интересных устройств, включая носимые умные очки под названием AirVision M1. Специалисты из компании-производителя заявили, что AirVision M1 готовы конкурировать с Apple Vision Pro, но для отображения нескольких данный гаджет должен быть подключён к компьютеру. Это значит, что никакой встроенной производительной мощности у гаджета нет — все вычисления проводятся на стороне компьютера, а очки лишь выводят данные на объективы. И без компьютера данное устройство абсолютно бесполезное. Для работы AirVision M1 необходимо подключение к ПК или смартфону через кабель USB Type-C. В результате, когда очки подключены к какому-то устройству вывода данных, пользователи могут видеть несколько дисплеев через панель очков, что в определённых сценариях действительно интересно, так как пользователь может повысить свою продуктивность.

При этом гаджет из-за отсутствия встроенного аккумулятора и прочих компонентов значительно компактнее, чем Apple Vision Pro, так что носить очки можно буквально в кармане. Впрочем, ASUS не раскрыла вес продукта, так что точно оценить вес по рендерам проблематично, но новинка явно тяжелее обычных очков. Из интересных фишек стоит отметить тот факт, что очки AirVision M1 оснащены microLED-панелью Full HD (1920x1080 пикселей) с углом обзора 57 градусов. Стоимость пока что никто не сообщал — придётся подождать, пока гаджет подготовят к релизу.