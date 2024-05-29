ASUS представит консоль ROG Ally X уже 2 июня

В начале этого месяца компания ASUS официально объявила, что новый портативный компьютер ASUS ROG Ally X будет запущен 2 июня, и до презентации нового продукта на самом деле осталось не так уж много времени — уже на этих выходных устройство будет представлено официально. Более того, компания будет транслировать мероприятие в прямом эфире на YouTube и Twitch, так что все желающие смогут посмотреть данную презентацию и узнать все детали нового устройства, чтобы решить, стоит ли гаджет потраченных денег. На текущий момент ожидается, что новая модель получит ряд улучшений, о которых достаточно долго просили пользователи. Например, гаджет получит увеличение объёма встроенного хранилища до 1 ТБ с использованием более крупного SSD формата M.2 2280 вместо маленького M.2 2230 ёмкостью 512 ГБ.

Данный форм-фактор, по словам представителей компании, существенно облегчит модернизацию устройства, поскольку накопителей с объёмом 1 ТБ и даже 2 ТБ в форм-факторе M.2 2230 хотя и представлены на рынке, но они существенно дороже M.2 2280. Также инсайдеры говорят, что консоль получит большую батарею для более длительных игровых сессий и новый порт USB Type-C, который предоставит консоли возможность подключаться к стандартным внешним корпусам для дискретных видеокарт, которые продаются в формате внешнего блока. Текущая модель Ally имеет порт USB 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4, но полагается на фирменный порт ROG XG для внешних видеокарт, что не очень удобно.