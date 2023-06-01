ASUS существенно повысила производительность ROG Ally

Компания ASUS выпустила свежее обновление прошивки для своей портативной консоли ROG Ally, которое устраняет проблемы с производительностью при низком TDP и обеспечивает повышение длительности автономной работы в играх до 20%. Пользователь с ником Dave2D, судя по официальному сайту компании, первым обратил внимание на эту проблему — он отметил, что при низком TDP портативная консоль ASUS ROG Ally не может конкурировать с основным оппонентом — Steam Deck. У Steam Deck используется процессор AMD с четырёхъядерной архитектурой Zen2, в то время как ROG Ally оснащена более мощным процессором Ryzen Z1 APU. Технически говоря, ROG Ally должна быть впереди в вопросе производительности, но по результатам тестов Дейва Deck оказалась наравне с ROG Ally и в некоторых случаях даже опережала её.

ASUS выпустила новое обновление прошивки для портативной консоли ROG Ally, совместимое только с самыми новыми драйверами встроенной графической карты, чтобы решить эту проблему. Обновление прошивки значительно повысило производительность консоли, увеличивая её до 20% в некоторых случаях. Кроме того, если верить информации инсайдеров, длительность автономной работы в данном случае существенно повышается. Правда, пока что проверить это проблематично, но сам факт того, что производитель работает в этом направлении, говорит о многом. Вероятно, компания действительно планирует лидировать на этом рынке в ближайшем будущем — вопрос только в том, как это скажется на Steam Deck.
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