ASUS ускорила выпуск BIOS с закрытием уязвимостей AMD (TPM)

ASUS расширила охват выпуска обновлений BIOS, направленных на закрытие двух недавно выявленных уязвимостей в модуле доверенной платформы AMD (TPM). Теперь исправления распространяются не только на актуальные платы с разъемом Socket AM5, но и на более возрастные модели с Socket AM4. Проблемы зафиксированы под идентификаторами CVE-2026-6726 и CVE-2026-6727 и касаются способа реализации TPM в прошивке AMD. Ранее компания уже начала поставку исправлений для платформ AM5, а сейчас подтвердила появление обновленных версий BIOS и для устройств на AM4. В состав этих обновлений включены модификации встроенного ПО AMD, которые устраняют уязвимости в эталонном коде fTPM.

Для владельцев систем на AM5 рекомендуется проверить, что версия прошивки соответствует AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1b или более свежему релизу. В случае с AM4 ситуация менее единообразная, поэтому пользователям стоит внимательно изучать примечания к выпуску для своей конкретной модели платы. Примечательно, что поддержка AM4 продолжается, хотя эта платформа появилась на рынке почти десять лет назад. Долгий срок службы процессоров AMD означает, что в строю остается огромное количество систем на базе Ryzen 3000, Ryzen 5000 и схожих чипов, и поддержание безопасности на уровне прошивки для них критически важно. Модуль TPM является ключевым элементом защитной архитектуры Windows. Он отвечает за хранение и защиту криптографических данных, которые используются такими функциями, как BitLocker, Windows Hello, контролируемая загрузка и общая безопасность платформы Windows 11. Вместо отдельного физического чипа AMD реализует эти возможности через встроенное ПО, известное как fTPM. Для пользователей, которые активно настраивают свои системы, обновление BIOS требует большей осторожности, чем обычная установка обновлений Windows.

Прошивка материнской платы может сбрасывать профили EXPO и XMP, настройки скорости вращения вентиляторов, параметры Resizable BAR, опции виртуализации и пользовательские значения напряжения. Тем, кто использует BitLocker, следует заранее убедиться, что ключ восстановления сохранен в надежном месте, поскольку существенные изменения в TPM или Secure Boot иногда могут вызвать запрос на восстановление доступа к зашифрованному диску. Кроме того, среди пользователей появлялись отдельные жалобы на нестабильную работу некоторых бета-версий BIOS для старых плат. Эти сообщения не стоит обобщать на всю программу обновлений, но они подтверждают давнюю рекомендацию отдавать предпочтение стабильным финальным версиям BIOS, если только бета-версия не нужна для решения конкретной задачи. Важно понимать, что речь идет о мерах по устранению уязвимостей, а не об опциональных апдейтах, повышающих производительность. Поэтому владельцам затронутых систем на Ryzen следует регулярно заходить на страницу поддержки производителя материнской платы и проверять наличие новых версий прошивки, а не рассчитывать на то, что старая стабильная версия останется безопасной бесконечно. Поскольку обновления уже выпущены для обеих платформ, AMD и ее партнеры продолжают демонстрировать приверженность поддержке широкой базы пользователей, что особенно важно в условиях, когда многие системы остаются в эксплуатации долгие годы.