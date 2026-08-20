GIGABYTE представила материнскую плату B550 X Gaming

Сегодня компания GIGABYTE представила новую материнскую плату B550 X Gaming, поддержав тем самым возрождение платформы на сокете AM4. Примечательно, что компания переносит многие современные разработки на уже немолодую платформу. Например, сокет подключён к четырём слотам DDR4 DIMM, одному PCI Express 4.0 x16 и одному разъёму M.2 Gen 4 x4 для NVMe-накопителя. Второй слот M.2 работает в режиме Gen 3 x4 и подключён непосредственно к чипсету B550. Кроме того, предусмотрено четыре порта SATA 6 Гбит/сек. Для упрощения установки M.2-накопителя используется механизм M.2 EZ-Latch. Он позволяет без лишних усилий закрепить SSD и комплектный радиатор для слота M.2 Gen 4 NVMe.

Также плата получила современные разъёмы ARGB 2.0 для подключения подсветки. Для подключения мониторов предусмотрено по одному разъёму DisplayPort и HDMI 2.1. Беспроводных сетей плата не поддерживает, а единственным сетевым интерфейсом стал 2,5-гигабитный Ethernet на базе контроллера Realtek серии 8125. Новинка выполнена в форм-факторе ATX и получает питание через 24-контактный ATX и 8-контактный EPS-разъёмы. За питание процессора отвечает 8+2-фазная VRM-система, которой достаточно даже для Ryzen 7 5800X3D. Ожидается, что GIGABYTE B550 X Gaming будет стоить значительно меньше 150 долларов, что может сделать её интересным вариантом для тех, кто решил собрать или обновить систему на платформе AM4. Всё же на фоне роста цен на DDR5 многие геймеры всё чаще обращают внимание на этот сокет.