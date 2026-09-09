Материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E Hero повреждает процессоры Ryzen 9 9950X3D

Ryzen 9 9950X3D перестал функционировать спустя всего час после монтажа в материнскую плату ASUS ROG Crosshair X670E Hero. Как сообщил пользователь Reddit под ником SpecialistConcept423 в разделе r/GamersNexus, до этой замены процессор стабильно работал около полутора лет на плате ASRock X670E Taichi Carrara. После установки в новую плату никаких ручных настроек разгона или изменения напряжения не производилось; активировали только один из встроенных пресетов памяти для модулей SK hynix с частотой 6200 МГц. Когда настройки были сохранены и система перезагрузилась, плата отобразила Q-код «00» и отказалась запускаться. После извлечения процессора и его осмотра обнаружились два коричневых пятна на контактных площадках, что фактически подтвердило серьёзную поломку.

События стали ещё более запутанными, когда пользователь попробовал установить более старую модель Ryzen 5 8500G, которая раньше без проблем работала с этой же платой. Судя по всему, этот чип теперь тоже показывает код ошибки «4D», что указывает на саму материнскую плату как на источник проблемы, а не только на процессор. Пока нет ясности, что стало первопричиной: сбойный BIOS, дефектная партия плат или иной фактор, и ASUS не предоставила комментариев по данному инциденту. Важно отметить, что материнская плата ASUS была не новой — она уже проходила ремонт, связанный с USB-портами, и обновление прошивки BIOS. Пользователь обратился в бразильское представительство AMD для оформления гарантийного возврата, однако подробностей пока не сообщил.

Примечательно, что это не первый случай выхода процессора из строя, связанный именно с данной моделью платы. Несколько дней назад мы публиковали материал о том, как процессор Ryzen 7 7800X3D деформировался и сгорел на той же модели ROG Crosshair X670E Hero, а в прошлом году компания ASRock также признала, что излишне жёсткие ограничения по току PBO привели к порче множества процессоров Ryzen 9000 на её собственных платах. Пока рано делать выводы о том, есть ли у этих событий общая причина, но некая закономерность прослеживается. В данном конкретном случае X670E Hero уничтожила не один, а сразу два процессора, и для этого хватило всего одного изменения параметров.