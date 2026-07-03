Обзор и тесты GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5. Экономим при сборке без потери кадров

Цены на оперативную память DDR5 за последнее время увеличились в 4-5 и это заметно отразилось на общей стоимости сборки. По самым оптимистичным прогнозам, снижение цен ожидается не раньше второго квартала 2027 года, к этому времени ожидается открытие нового крупного производства в Китае. Для примера пара оперативных планок по 8 Гбайт с частотой 5200 МГц доступна в среднем за 27 000 рублей. Неудивительно, что на этом фоне возрос интерес к прошлому поколению – DDR4, тот же набор двух по 8 Гбайт обойдется уже от 9 000 рублей на маркетплейсах, а также можно обратить внимание на вторичный рынок. С поддержкой этого типа памяти на платформе Intel доступны материнские платы под 12, 13 и 14 с сокетом LGA 1700, тут тоже есть интересные предложения в доступном ценовом сегменте.

Комплектация

Примером хорошего выбора для такой сборки будет материнская плата GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5. Это самая доступная материнская плата с PCIe 5.0 и DDR4, позволяющая сэкономить без заметного проседания по производительности в играх и рабочих приложениях. Очень важно, что данная плата поддерживает современный интерфейс PCIe 5.0, обеспечивая совместимость как с современными видеокартами AMD и NVIDIA, так и тем что будут выпущены в будущем. Этот интерфейс обеспечивает двухкратный прирост пропускной способности с 32 Гбит/с в полном 16-линейном слоте до 64 Гбит/с. Ожидается, что следующее поколение видеокарт потребует больших скоростей и тут возможности PCIe 5.0 дадут необходимый запас пропускной способности.Упаковка из плотного картона с отметками о поддерживаемых стандартов, данных по сокету. Основана она на чипсете Intel B760 и поддерживает установку процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений с сокетом LGA1700. На обратной стороне упаковки приведены данные по ключевым особенностям исполнения и ее преимуществам относительно моделей конкурентов.

Внешний вид

Комплект включает винт для М.2, SATA-кабель, уплотнитель под М.2 накопитель, руководство пользователя.Материнская плата выполнена в распространённом типоразмере ATX, предлагает различные типы интерфейсов для подключения актуальных компонентов. В основе печатная плата черного цвета с шестью слоями металлизации.

Доступны четыре слота оперативной памяти DDR4 с поддержкой двухканального режима, XMP-профилей и высоких частот до 5333 МГц. Сокет LGA1700 под проверенные временем процессоры Intel, эти поколения хорошо себя зарекомендовали производительностью и энергоэффективностью. Так же как и память, они хорошо представлены не только в магазинах, но и на вторичке.

Гибридная 8+1+1 система питания VRM с 8 фазами на процессор, 1 фазой на питание системной памяти и 1 фазой для интегрированной графикой. DrMOS сборки по 60А с твердотельными конденсаторами.

В этой зоне установлены два отдельных радиатора с оребрением. Для фиксации используется надежная винтовая фиксация. Обеспечивается стабильная и надежная работа с разными процессорами, включая Core i9. Питание подается через 24-пиновый ATX и 8-пиновый CPU.

Доступно сразу шесть 4-пиновых PWM-разъемов для подключения вентиляторов, башенного охлаждения или системы жидкостного охлаждения.

Первый слот М.2, получающий линии от процессора, с интерфейсом PCIe 4.0. Он сопровождается металлическим радиатором с термопрокладкой. Дополнительно к нему идет еще два М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 с линиями от чипсета. Можно будет установить три высокоскоростных SSD-накопителя. Под дисковую подсистему также выведены четыре SATA.

Разъем для видеокарты или платы расширения с интерфейсом PCIe 5.0 идет с металлическим армированием и удобным замком EZ-Latch, упрощающим монтаж и замену видеокарты. Дополнительно два полноразмерных разъема PCIe 3.0 c x1.

Для лицевой панели корпуса доступны USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, два USB 2.0. Элементов с подсветкой у GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5 нет, но есть вывод с тремя колодками 5В ARGB и одной 12В RGB с выбором эффектов и цветов с помощью фирменного приложения. В нижней части доступны кнопка Q-FLASH PLUS, четыре светодиодных индикатора, отображающих статусы загрузки.

Экранированный аудиотракт с японскими конденсаторами. Аудиочип Realtek с 7.1 звуком. Сетевой интерфейс также с контроллером Realtek и пропускной способностью 2.5 Гбит/с.

BIOS

Заглушка предустановлена на панель ввода/вывода. Набор разъемов включает: один USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 3.2 Gen 1, пять USB 2.0, DisplayPort, HDMI, 2.5 Гбит/с RJ-45, шесть аудиоразъемов.Владелец материнской платы сможет обновить BIOS без загрузки операционной системы, нужно скачать актуальную версию с официального сайта на флешку в файловой системе FAT32 и подключить в USB-разъем материнской платы. Используя кнопку Q-FLASH PLUS версию BIOS можно будет обновить без установки процессора.

Софт

Тесты

Интерфейс UEFI был обновлен, предлагая расширенные возможности настройки и управления системой. Структура интерфейса интуитивно понятна. Быстрый доступ к изменению приоритета загрузки, активации XMP-профиля, корректировки режимов работы вентиляторов. В расширенных настройках собран весь набор системных настроек. Разгон оперативной памяти с детальным выбором напряжения, частоты и таймингов. Данный чипсет не позволяет разгонять процессор.После установки операционной системы Windows для GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5 рекомендуем загрузить фирменную утилиту GIGABYTE Control Center. Она объединяет управление разными компонентами этого производителя, как пример, в тестовом стенде используются планки оперативной памяти AORUS RGB Memory DDR4 4800 МГц, подсветка и эффекты которой могут быть синхронизированы с остальными компонентами и аксессуарами. Управление схемой работы вентиляторов. Просмотр мониторинговой информации по частотам, температуре, напряжению. Обновление версии BIOS и версии программного обеспечения.

AIDA64

Тестовая система построена с материнской платой GIGABYTE B760 GAMING X, процессором Intel Core i5-13400, видеокартой GeForce RTX 4070 Ti, оперативной памятью AORUS RGB 8 Гбайт + 8 Гбайт 4800 МГц таймингами 19-26-26-46.

PCMark 10

Cinebench 20

3DMark 11

Geekbench

CPU Profile

FireStrike

TimeSpy

Разгон

Чипсет позволяет разогнать оперативную память. Для данного комплекта получили два стабильных варианта разгона. Это частота 5066 МГц с таймингами 20-30-30 и напряжением 1.6В.

Итоги

А также 5333 МГц с таймингами 22-32-32.GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5 – качественная основа для сборки высокопроизводительной игровой системы, позволяющая заметно сэкономить на покупке оперативной памяти, но при этом без ущерба скорости работы видеокарты с интерфейсом PCIe 5.0. Гибридная 8+1+1 подсистема питания VRM с эффективными радиаторами, шесть разъемов PWM для организации активного охлаждения, поддержка оперативной памяти с высокими частотами в двухканальном режиме и возможности разгона, радиатор на одном из слотов М.2 для подключения быстрого накопителя, скоростное подключение к сети через 2.5 Гбит/с RJ-45, набор USB-разъемов.