Обзор и тесты GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5. Экономим при сборке без потери кадров

Примером хорошего выбора для такой сборки будет материнская плата GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5. Это самая доступная материнская плата с PCIe 5.0 и DDR4, позволяющая сэкономить без заметного проседания по производительности в играх и рабочих приложениях. Очень важно, что данная плата поддерживает современный интерфейс PCIe 5.0, обеспечивая совместимость как с современными видеокартами AMD и NVIDIA, так и тем что будут выпущены в будущем. Этот интерфейс обеспечивает двухкратный прирост пропускной способности с 32 Гбит/с в полном 16-линейном слоте до 64 Гбит/с. Ожидается, что следующее поколение видеокарт потребует больших скоростей и тут возможности PCIe 5.0 дадут необходимый запас пропускной способности.
Комплект включает винт для М.2, SATA-кабель, уплотнитель под М.2 накопитель, руководство пользователя.
Доступны четыре слота оперативной памяти DDR4 с поддержкой двухканального режима, XMP-профилей и высоких частот до 5333 МГц. Сокет LGA1700 под проверенные временем процессоры Intel, эти поколения хорошо себя зарекомендовали производительностью и энергоэффективностью. Так же как и память, они хорошо представлены не только в магазинах, но и на вторичке.
Гибридная 8+1+1 система питания VRM с 8 фазами на процессор, 1 фазой на питание системной памяти и 1 фазой для интегрированной графикой. DrMOS сборки по 60А с твердотельными конденсаторами.
В этой зоне установлены два отдельных радиатора с оребрением. Для фиксации используется надежная винтовая фиксация. Обеспечивается стабильная и надежная работа с разными процессорами, включая Core i9. Питание подается через 24-пиновый ATX и 8-пиновый CPU.
Доступно сразу шесть 4-пиновых PWM-разъемов для подключения вентиляторов, башенного охлаждения или системы жидкостного охлаждения.
Первый слот М.2, получающий линии от процессора, с интерфейсом PCIe 4.0. Он сопровождается металлическим радиатором с термопрокладкой. Дополнительно к нему идет еще два М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 с линиями от чипсета. Можно будет установить три высокоскоростных SSD-накопителя. Под дисковую подсистему также выведены четыре SATA.
Разъем для видеокарты или платы расширения с интерфейсом PCIe 5.0 идет с металлическим армированием и удобным замком EZ-Latch, упрощающим монтаж и замену видеокарты. Дополнительно два полноразмерных разъема PCIe 3.0 c x1.
Для лицевой панели корпуса доступны USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, два USB 2.0. Элементов с подсветкой у GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5 нет, но есть вывод с тремя колодками 5В ARGB и одной 12В RGB с выбором эффектов и цветов с помощью фирменного приложения. В нижней части доступны кнопка Q-FLASH PLUS, четыре светодиодных индикатора, отображающих статусы загрузки.
Экранированный аудиотракт с японскими конденсаторами. Аудиочип Realtek с 7.1 звуком. Сетевой интерфейс также с контроллером Realtek и пропускной способностью 2.5 Гбит/с.
Заглушка предустановлена на панель ввода/вывода. Набор разъемов включает: один USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 3.2 Gen 1, пять USB 2.0, DisplayPort, HDMI, 2.5 Гбит/с RJ-45, шесть аудиоразъемов.
Интерфейс UEFI был обновлен, предлагая расширенные возможности настройки и управления системой. Структура интерфейса интуитивно понятна. Быстрый доступ к изменению приоритета загрузки, активации XMP-профиля, корректировки режимов работы вентиляторов. В расширенных настройках собран весь набор системных настроек. Разгон оперативной памяти с детальным выбором напряжения, частоты и таймингов. Данный чипсет не позволяет разгонять процессор.
Тестовая система построена с материнской платой GIGABYTE B760 GAMING X, процессором Intel Core i5-13400, видеокартой GeForce RTX 4070 Ti, оперативной памятью AORUS RGB 8 Гбайт + 8 Гбайт 4800 МГц таймингами 19-26-26-46.
Чипсет позволяет разогнать оперативную память. Для данного комплекта получили два стабильных варианта разгона. Это частота 5066 МГц с таймингами 20-30-30 и напряжением 1.6В.
А также 5333 МГц с таймингами 22-32-32.