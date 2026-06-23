Обзор и тесты GIGABYTE B860M Eagle V2. Доступная материнская плата для Intel Core Ultra 200S

При этом сам чипсет Intel B860 предлагает пользователю достаточно много возможностей, включая PCIe Gen5, разгон оперативной памяти, без возможности разгона процессора, скоростные USB-разъемы. Рассчитана на процессоры Intel Core Ultra 200S с сокетом LGA1851.
Комплект поставки минимальный, включает проставки для M.2 SSD-накопителя, пару SATA-кабелей, а также набор документации.
Обратная сторона печатной платы свободна, в отличие от рассмотренной ранее, тут нет усиливающей металлической пластины, а для фиксации радиаторов силовой обвязки и чипсета применены пластиковые клипсы.
Экранирующая заглушка изначально предустановлена на панель ввода и вывода, для подключения доступны: PS/2, два USB 2.0, HDMI, DisplayPort, три USB 3.2 gen1, еще один USB Type-A с опцией обновления BIOS, 2.5 Гбит/с RJ-45, три аудиоразъема 3.5 мм.
Для лицевой панели корпуса доступны: одна колодка USB 3.2 Gen1, одна USB 3.2 Gen2, две USB 2.0, набор контактов для кнопок и индикаторов, три 3-пиновых ARGB. Под организацию активного охлаждения доступно три 4-пиновых PWM с регулировкой скорости оборотов.
Для установки видеокарты и плат расширения доступен PCIe 5.0 x16, получающий линии от процессора и усиленный металлом (Ultra Durable PCIe Gen5 Armor), а также PCIe 4.0 x4 с линиями от чипсета.
У GIGABYTE B860M Eagle V2 только один M.2 сопровождается предустановленным радиатором. Верхний M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 получает линии от процессора, нижний PCIe 4.0 от чипсета. Дополнительно под дисковую подсистему в привычном месте расположено четыре SATA. Поддерживается объединение в RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. Для фиксации M.2 накопителей используется удобный безвинтовой замок EZ-Latch Click и Ez-Latch Plus.
Компактный металлический радиатор с логотипом бренда на чипсете. Система охлаждения подсистемы питания состоит из двух отдельных металлических радиаторов с оребрением.
Подсистема питания реализована по схеме 6+1+2. Набраны сборками, рассчитанными на нагрузку 50А. Два слота под оперативную память DDR5 с общим максимальным объемом до 128 Гбайт и частотой до 9066 МГц.
В верхнем правом углу выведены четыре светодиодных индикатора, отображающих статус загрузки. Кнопка Q-Flash, запускающая сканирование и подбор оптимальных параметров работы системы.
С этого экрана можно изменить приоритет загрузки накопителей, изменить схему работы вентиляторов.
В расширенном режиме выводится сводная информация о системе. Версия BIOS и дата обновления. Данные по ключевым параметрам работы, включающим частоту, напряжение, температуру. Есть система выбора параметров и добавления их в избранное.
Вкладка разгона выполнена с учетом ограничений платформы Intel B860. Доступен полный набор для проведения разгона оперативной памяти.
Дополнительные настройки платформы, мониторинг системы. Параметры загрузки системы и защита при запуске.
Из среды Windows материнской платой можно управлять при помощи фирменного программного обеспечения GIGABYTE CONTROL CENTER. Во время первого запуска и в дальнейшем этот центр в режиме одного окна позволяет актуализировать версию драйверов компонентов.
Управление фирменной подсветкой RGB Fusion. Библиотека эффектов, выбор цветов, интенсивности и яркости.
Мониторинг работы ключевых элементов.
Контроль за состоянием SSD накопителей.