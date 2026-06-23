Обзор и тесты GIGABYTE B860M Eagle V2. Доступная материнская плата для Intel Core Ultra 200S

Не так давно мы изучали GIGABYTE Z890 Eagle Plus, предлагающую качественную элементную базу, инструменты разгона, актуальные интерфейсы, а также дружелюбную систему сборки DIY-Friendly Innovations. Теперь на очереди младший чипсет, ориентированный на сборки начального и среднего уровней, это GIGABYTE B860M Eagle V2 в типоразмере mATX. Она меньше по размеру, чем ATX, но в отличие от miniITX, дает больше возможностей и не ставит заметных ограничений при подборе компонентов, включая корпус и блок питания.

Обзор и тесты GIGABYTE B860M Eagle V2

При этом сам чипсет Intel B860 предлагает пользователю достаточно много возможностей, включая PCIe Gen5, разгон оперативной памяти, без возможности разгона процессора, скоростные USB-разъемы. Рассчитана на процессоры Intel Core Ultra 200S с сокетом LGA1851.

Комплектация

Материнская плата поставляется в коробке с привычным оформлением. На фронтальной стороне логотип серии EAGLE, данные по чипсету и поддерживаемому поколению процессоров. На обратной стороне приведены ключевые преимущества, включающие 6+1+2 подсистему питания, слот PCIe 5.0 M2, слот PCIe 5.0 x16, а также скоростное проводное подключение к сети, схема по разъемам на панели ввода и вывода.

комплектация GIGABYTE B860M Eagle V2

Комплект поставки минимальный, включает проставки для M.2 SSD-накопителя, пару SATA-кабелей, а также набор документации.

Внешний вид

Дизайн этой материнской платы сохраняет преемственность серии EAGLE. Черно-серая цветовая схема 6-слойной печатной платы, серебристые радиаторы и декоративный кожух с логотипом бренда. Выглядит строго, а собранной в корпусе даже интересно.

внешний вид GIGABYTE B860M Eagle V2

Обратная сторона печатной платы свободна, в отличие от рассмотренной ранее, тут нет усиливающей металлической пластины, а для фиксации радиаторов силовой обвязки и чипсета применены пластиковые клипсы.

внешний вид GIGABYTE B860M Eagle V2

Экранирующая заглушка изначально предустановлена на панель ввода и вывода, для подключения доступны: PS/2, два USB 2.0, HDMI, DisplayPort, три USB 3.2 gen1, еще один USB Type-A с опцией обновления BIOS, 2.5 Гбит/с RJ-45, три аудиоразъема 3.5 мм.

внешний вид GIGABYTE B860M Eagle V2

Для лицевой панели корпуса доступны: одна колодка USB 3.2 Gen1, одна USB 3.2 Gen2, две USB 2.0, набор контактов для кнопок и индикаторов, три 3-пиновых ARGB. Под организацию активного охлаждения доступно три 4-пиновых PWM с регулировкой скорости оборотов.

внешний вид GIGABYTE B860M Eagle V2

Для установки видеокарты и плат расширения доступен PCIe 5.0 x16, получающий линии от процессора и усиленный металлом (Ultra Durable PCIe Gen5 Armor), а также PCIe 4.0 x4 с линиями от чипсета.

внешний вид GIGABYTE B860M Eagle V2

У GIGABYTE B860M Eagle V2 только один M.2 сопровождается предустановленным радиатором. Верхний M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 получает линии от процессора, нижний PCIe 4.0 от чипсета. Дополнительно под дисковую подсистему в привычном месте расположено четыре SATA. Поддерживается объединение в RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. Для фиксации M.2 накопителей используется удобный безвинтовой замок EZ-Latch Click и Ez-Latch Plus.

внешний вид GIGABYTE B860M Eagle V2

Компактный металлический радиатор с логотипом бренда на чипсете. Система охлаждения подсистемы питания состоит из двух отдельных металлических радиаторов с оребрением.

внешний вид GIGABYTE B860M Eagle V2

Подсистема питания реализована по схеме 6+1+2. Набраны сборками, рассчитанными на нагрузку 50А. Два слота под оперативную память DDR5 с общим максимальным объемом до 128 Гбайт и частотой до 9066 МГц.

внешний вид GIGABYTE B860M Eagle V2

В верхнем правом углу выведены четыре светодиодных индикатора, отображающих статус загрузки. Кнопка Q-Flash, запускающая сканирование и подбор оптимальных параметров работы системы.

BIOS

UEFI BIOS материнской платы GIGABYTE B860M Eagle V2 разделяется на стартовый экран с основной информацией о подключенных устройствах, а также расширенного набора.

bios GIGABYTE B860M Eagle V2

С этого экрана можно изменить приоритет загрузки накопителей, изменить схему работы вентиляторов.

bios GIGABYTE B860M Eagle V2

В расширенном режиме выводится сводная информация о системе. Версия BIOS и дата обновления. Данные по ключевым параметрам работы, включающим частоту, напряжение, температуру. Есть система выбора параметров и добавления их в избранное.

bios GIGABYTE B860M Eagle V2

Вкладка разгона выполнена с учетом ограничений платформы Intel B860. Доступен полный набор для проведения разгона оперативной памяти.

bios GIGABYTE B860M Eagle V2

Дополнительные настройки платформы, мониторинг системы. Параметры загрузки системы и защита при запуске.

bios GIGABYTE B860M Eagle V2

Софт

софт GIGABYTE B860M Eagle V2

Из среды Windows материнской платой можно управлять при помощи фирменного программного обеспечения GIGABYTE CONTROL CENTER. Во время первого запуска и в дальнейшем этот центр в режиме одного окна позволяет актуализировать версию драйверов компонентов.

софт GIGABYTE B860M Eagle V2

Управление фирменной подсветкой RGB Fusion. Библиотека эффектов, выбор цветов, интенсивности и яркости.

софт GIGABYTE B860M Eagle V2

Мониторинг работы ключевых элементов.

софт GIGABYTE B860M Eagle V2

Контроль за состоянием SSD накопителей.

софт GIGABYTE B860M Eagle V2

Тесты

Для тестирования мы взяли процессор Intel Core Ultra 5 225. Проблем с запуском системы, включая оперативную память, не было. Работает на номинальных частотах, без ограничений. Область подсистемы питания в режиме постоянной нагрузки заметно не нагревалась.

AIDA64

тесты GIGABYTE B860M Eagle V2

GeekBench

тесты GIGABYTE B860M Eagle V2

PCMARK

тесты GIGABYTE B860M Eagle V2

OCCT

тесты GIGABYTE B860M Eagle V2

Wild Life

тесты GIGABYTE B860M Eagle V2

Time Spy

тесты GIGABYTE B860M Eagle V2

NightRaid

тесты GIGABYTE B860M Eagle V2

Итоги

GIGABYTE B860M Eagle V2 – интересная материнская плата, которая в доступном ценовом сегменте позволяет раскрыть потенциал процессоров Intel Core Ultra 200S, за исключением ручного разгона, оперативной памяти стандарта DDR5 с высокой частотой до 9066 МГц включительно. Усиленный металлом слот PCIe 5.0 для видеокарты, скоростной M.2 PCIe 5.0 с радиатором и один дополнительный M.2 PCIe 4.0 с удобными фиксаторами, скоростной RJ-45, набор USB, эффективная организация подсистемы питания, интуитивный UEFI BIOS и фирменный центр управления.
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