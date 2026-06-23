Обзор и тесты GIGABYTE B860M Eagle V2. Доступная материнская плата для Intel Core Ultra 200S

Не так давно мы изучали GIGABYTE Z890 Eagle Plus , предлагающую качественную элементную базу, инструменты разгона, актуальные интерфейсы, а также дружелюбную систему сборки DIY-Friendly Innovations. Теперь на очереди младший чипсет, ориентированный на сборки начального и среднего уровней, это GIGABYTE B860M Eagle V2 в типоразмере mATX. Она меньше по размеру, чем ATX, но в отличие от miniITX, дает больше возможностей и не ставит заметных ограничений при подборе компонентов, включая корпус и блок питания.

Комплектация

При этом сам чипсет Intel B860 предлагает пользователю достаточно много возможностей, включая PCIe Gen5, разгон оперативной памяти, без возможности разгона процессора, скоростные USB-разъемы. Рассчитана на процессоры Intel Core Ultra 200S с сокетом LGA1851.Материнская плата поставляется в коробке с привычным оформлением. На фронтальной стороне логотип серии EAGLE, данные по чипсету и поддерживаемому поколению процессоров. На обратной стороне приведены ключевые преимущества, включающие 6+1+2 подсистему питания, слот PCIe 5.0 M2, слот PCIe 5.0 x16, а также скоростное проводное подключение к сети, схема по разъемам на панели ввода и вывода.

Внешний вид

Комплект поставки минимальный, включает проставки для M.2 SSD-накопителя, пару SATA-кабелей, а также набор документации.Дизайн этой материнской платы сохраняет преемственность серии EAGLE. Черно-серая цветовая схема 6-слойной печатной платы, серебристые радиаторы и декоративный кожух с логотипом бренда. Выглядит строго, а собранной в корпусе даже интересно.

Обратная сторона печатной платы свободна, в отличие от рассмотренной ранее, тут нет усиливающей металлической пластины, а для фиксации радиаторов силовой обвязки и чипсета применены пластиковые клипсы.

Экранирующая заглушка изначально предустановлена на панель ввода и вывода, для подключения доступны: PS/2, два USB 2.0, HDMI, DisplayPort, три USB 3.2 gen1, еще один USB Type-A с опцией обновления BIOS, 2.5 Гбит/с RJ-45, три аудиоразъема 3.5 мм.

Для лицевой панели корпуса доступны: одна колодка USB 3.2 Gen1, одна USB 3.2 Gen2, две USB 2.0, набор контактов для кнопок и индикаторов, три 3-пиновых ARGB. Под организацию активного охлаждения доступно три 4-пиновых PWM с регулировкой скорости оборотов.

Для установки видеокарты и плат расширения доступен PCIe 5.0 x16, получающий линии от процессора и усиленный металлом (Ultra Durable PCIe Gen5 Armor), а также PCIe 4.0 x4 с линиями от чипсета.

У GIGABYTE B860M Eagle V2 только один M.2 сопровождается предустановленным радиатором. Верхний M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 получает линии от процессора, нижний PCIe 4.0 от чипсета. Дополнительно под дисковую подсистему в привычном месте расположено четыре SATA. Поддерживается объединение в RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. Для фиксации M.2 накопителей используется удобный безвинтовой замок EZ-Latch Click и Ez-Latch Plus.

Компактный металлический радиатор с логотипом бренда на чипсете. Система охлаждения подсистемы питания состоит из двух отдельных металлических радиаторов с оребрением.

Подсистема питания реализована по схеме 6+1+2. Набраны сборками, рассчитанными на нагрузку 50А. Два слота под оперативную память DDR5 с общим максимальным объемом до 128 Гбайт и частотой до 9066 МГц.

BIOS

В верхнем правом углу выведены четыре светодиодных индикатора, отображающих статус загрузки. Кнопка Q-Flash, запускающая сканирование и подбор оптимальных параметров работы системы.UEFI BIOS материнской платы GIGABYTE B860M Eagle V2 разделяется на стартовый экран с основной информацией о подключенных устройствах, а также расширенного набора.

С этого экрана можно изменить приоритет загрузки накопителей, изменить схему работы вентиляторов.

В расширенном режиме выводится сводная информация о системе. Версия BIOS и дата обновления. Данные по ключевым параметрам работы, включающим частоту, напряжение, температуру. Есть система выбора параметров и добавления их в избранное.

Вкладка разгона выполнена с учетом ограничений платформы Intel B860. Доступен полный набор для проведения разгона оперативной памяти.

Дополнительные настройки платформы, мониторинг системы. Параметры загрузки системы и защита при запуске.

Софт

Из среды Windows материнской платой можно управлять при помощи фирменного программного обеспечения GIGABYTE CONTROL CENTER. Во время первого запуска и в дальнейшем этот центр в режиме одного окна позволяет актуализировать версию драйверов компонентов.

Управление фирменной подсветкой RGB Fusion. Библиотека эффектов, выбор цветов, интенсивности и яркости.

Мониторинг работы ключевых элементов.

Контроль за состоянием SSD накопителей.

Тесты

AIDA64

Для тестирования мы взяли процессор Intel Core Ultra 5 225. Проблем с запуском системы, включая оперативную память, не было. Работает на номинальных частотах, без ограничений. Область подсистемы питания в режиме постоянной нагрузки заметно не нагревалась.

GeekBench

PCMARK

OCCT

Wild Life

Time Spy

NightRaid

Итоги

GIGABYTE B860M Eagle V2 – интересная материнская плата, которая в доступном ценовом сегменте позволяет раскрыть потенциал процессоров Intel Core Ultra 200S, за исключением ручного разгона, оперативной памяти стандарта DDR5 с высокой частотой до 9066 МГц включительно. Усиленный металлом слот PCIe 5.0 для видеокарты, скоростной M.2 PCIe 5.0 с радиатором и один дополнительный M.2 PCIe 4.0 с удобными фиксаторами, скоростной RJ-45, набор USB, эффективная организация подсистемы питания, интуитивный UEFI BIOS и фирменный центр управления.