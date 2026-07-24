Платы GIGABYTE теперь тоже поддерживают память CXMT

Не только MSI и ASUS, но и GIGABYTE добавила поддержку оперативной памяти DDR5 производства CXMT в своих материнских платах. Такой шаг не стал такой уж большой неожиданностью, поскольку практически все крупные производители сейчас стремятся добавить поддержку памяти DDR5 от CXMT. ChangXin Memory Technology (CXMT) — китайский производитель DRAM, который в последнее время начал получать заказы от большинства компаний, выпускающих ПК. Причиной стал дефицит памяти, усугубившийся из-за того, что серверы с искусственным интеллектом потребляют большую часть доступных мощностей производства DRAM. GIGABYTE, собственно, объясняет реализацию поддержки памяти CXMT именно этой причиной.

После установки новейшей версии BIOS с прошивкой AGESA 1.3.0.1c линейка материнских плат GIGABYTE с сокетом AM5, включая модели серий 600 и 800, получит поддержку памяти DDR5 на базе CXMT. Речь идёт о модулях с чипами памяти объёмом 16 ГБ и 24 ГБ. Кроме того, была увеличена максимальная скорость работы памяти — теперь на платформе AM5 поддерживается частота до 8200 MT/сек, что обеспечивает высокий уровень производительности. Поддержка памяти CXMT также появится на материнских платах GIGABYTE для платформ Intel серий 700 и 800. Для них не потребуется установка дополнительных обновлений — модули будут работать через уже существующие версии BIOS. Это довольно важное изменение, которое говорит о развёртывании китайского бренда за пределами своей страны.