Обзор и тесты материнской платы GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Изучаемая сегодня материнская плата GIGABYTE Z890 Eagle Plus получила улучшений среди которых увеличенная скорость проводного соединения с сетью, улучшенную технологию Ultra Turbo Mode, удобные замки M.2 EZ-FLEX, поддержку оперативной памяти DDR5 с увеличенными частотами. Относится она к среднему ценовому сегменту и нацелена на широкую аудиторию, без переплаты за «блеск» и инструменты, которые не требуются в типовых игровых и рабочих сборках.

Обзор и тесты материнской платы GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Комплектация

комплектация GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Поставляется материнская плата в коробке из плотного картона с типовым для серии оформлением. Изучив информацию на внутренней стороне можно будет составить представление о примененных инженерных решениях и технологий. Внутри она надежно зафиксирована на подложке.

комплектация GIGABYTE Z890 Eagle Plus

В комплекте два SATA-кабеля, G-коннектор, стойки для М.2, руководство пользователя.

комплектация GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Внешний вид

Выполнена в традиционном ATX-типоразмере. Внешний вид у нее выдержанный, окрашенные в серый цвет радиаторы с ровными линиями и прямыми угла.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Максимальная практичность. Для удобства сборки предусмотрели сразу ряд конструктивных элементов. Это EZ-PLUS на верхнем PCIe-разъеме, упрощающим извлечение видеокарты, а также EZ-FLEX сразу на всех М.2 разъемах. Без отвертки снимаются оба радиатора M.2 Thermal Guard, без отвертки устанавливаются накопители, фиксируются и радиаторы возвращаются на место. Больше никаких проблем с теряющимися мелкими винтами во время проведения монтажа, благодаря связке фиксаторов EZ-Latch Click на радиаторах и EZ-Plus на SSD.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Для твердотельных накопителей NVME доступно четыре слота М.2. Самый верхний с интерфейсом PCIe 5.0 x4 получает линии от процессора. Ниже группа из трех с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Также доступно четыре SATA.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Три разъема PCIe x16 для видеокарты и плат расширения. Верхний армированный 5.0, отлично с учетом того, что в этом ценовом сегменте часто встречаются платы с 4.0. Два нижних полноразмерных 4.0, работающих в режиме x4.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Доступны четыре DIMM-слота под оперативную память DDR5 общим объемом до 256 Гбайт. Разгон до 9466 MT/s.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Сетевой контроллер Realtek RTL8125D со скоростью до 2.5 Гбит/с. Экранированный аудиокодек Realtek ALC1220 с японскими конденсаторами и схемой 7.1.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Материнская плата GIGABYTE Z890 Eagle Plus использует схему питания 14+1+2 с дроссельными сборками на 60А. На VRM установлены металлические радиаторы с термоинтерфейсом и плотно зафиксированными на плате при помощи винтов.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Для дополнительного охлаждения доступны шесть 4-пиновых PWM с регулируемой скоростью вращения. Один из разъемов оптимизирован под подключение помпы жидкостного охлаждения.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Под лицевую панель корпуса доступны один USB-C, USB 3.2 Gen2 и два USB 2.0. Для аксессуаров с подсветкой 3-пиновый ARGB и 4-пиновый RGB. Предусмотрели в комплекте удобный G-коннектор.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Обратная сторона печатной платы усилена и защищена бекплейтом. Еще одна нехарактерная особенность для этого ценового сегмента, добавляющая надежности и страхующая от ошибок при проведении сборки.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Экранирующая заглушка изначально предустановлена на заднюю панель. Выведены кнопки запуска и перезагрузки, Q-FLASH Plus, CLEAR CMOS. Для подключения мониторов силами встроенной в процессор графики DisplayPort и USB-С (DP). Хороший набор по USB-разъемам для накопителей и периферии: два USB 3.2 Gen2, четыре USB 2.0, три USB 3.2 gen 1 и отмеченный выше USB-C. Гнездо RJ-45 с 2.5G. Для проводного вывода звука – оптический SPDIF и пара 3.5 мм разъемов.

внешний вид GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Несколько зон с подсветкой. Одна из них в районе радиатора на чипсете и вторая в декоративной кожухе в зоне VRM.

BIOS

bios GIGABYTE Z890 Eagle Plus

BIOS с UEFI с простым и расширенным режимом. Интерфейс с традиционной структурой, содержащей инструменты и опции для тонкой настройки компонентов и периферии.

bios GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Вкладка Tweaker для проведения разгона оперативной памяти и процессора. Автоматический и ручной подбор параметров.

bios GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Управление всеми шестью 4-пиновыми PWM с выбором схемы работы для каждого из них индивидуально.

bios GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Софт

Для среды Windows доступно управление GIGABYTE Z890 Eagle Plus с помощью фирменного центра GIGABYTE Control Center. По умолчанию ее запуск предлагается после запуска операционной системы, также можно загрузить с официального сайта производителя. Первым шагом рекомендуем с помощью центра обновить версии драйверов до актуальных версий, тут это делается в 1-2 клика.

софт GIGABYTE Z890 Eagle Plus

RGB Fusion - управление подсветкой с библиотекой эффектов и цветов.

софт GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Fan Control – управление вентиляторами с выбором зоны мониторинга и режимом.

софт GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Perfomance – управление процессором, памятью. Система оповещения.

софт GIGABYTE Z890 Eagle Plus

SSD Tool – контроль за состоянием накопителей.

софт GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Из интересного отмечу утилиту AI Snatch, которая проводит анализ параметров работы оперативной памяти, подбирает оптимальный пресет настроек и предлагает запустить систему с «умным разгоном».

Тесты

Тестовая система с процессором Intel Core Ultra 5 250K Plus с интегрированной графикой Intel Arc iGPU.

AIDA64

тесты GIGABYTE Z890 Eagle Plus

GeekBench

тесты GIGABYTE Z890 Eagle Plus

PCMARK

тесты GIGABYTE Z890 Eagle Plus

OCCT

тесты GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Wild Life

тесты GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Time Spy

тесты GIGABYTE Z890 Eagle Plus

FireStrike

тесты GIGABYTE Z890 Eagle Plus

NightRaid

тесты GIGABYTE Z890 Eagle Plus

Итоги

GIGABYTE Z890 Eagle Plus станет отличным выбором для сборки рабочей и игровой системы на платформе Intel с LGA1851, предлагая актуальный набор интерфейсов, поддержку разгона процессора и памяти, качественный VRM (14+1+2), удобство монтажа, усиливающую пластину, программные инструменты для тонкой настройки. И все это в доступном ценовом сегменте!
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Обзор и тесты материнской платы GIGABYTE Z890 Eagle Plus…
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Обзор и тесты материнской платы GIGABYTE Z890 Eagle PlusОбзор и тесты материнской платы GIGABYTE Z890 Eagle Plus
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