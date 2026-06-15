Обзор и тесты материнской платы GIGABYTE Z890 Eagle Plus…

Изучаемая сегодня материнская плата GIGABYTE Z890 Eagle Plus получила улучшений среди которых увеличенная скорость проводного соединения с сетью, улучшенную технологию Ultra Turbo Mode, удобные замки M.2 EZ-FLEX, поддержку оперативной памяти DDR5 с увеличенными частотами. Относится она к среднему ценовому сегменту и нацелена на широкую аудиторию, без переплаты за «блеск» и инструменты, которые не требуются в типовых игровых и рабочих сборках.

Комплектация

Поставляется материнская плата в коробке из плотного картона с типовым для серии оформлением. Изучив информацию на внутренней стороне можно будет составить представление о примененных инженерных решениях и технологий. Внутри она надежно зафиксирована на подложке.

В комплекте два SATA-кабеля, G-коннектор, стойки для М.2, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в традиционном ATX-типоразмере. Внешний вид у нее выдержанный, окрашенные в серый цвет радиаторы с ровными линиями и прямыми угла.

Максимальная практичность. Для удобства сборки предусмотрели сразу ряд конструктивных элементов. Это EZ-PLUS на верхнем PCIe-разъеме, упрощающим извлечение видеокарты, а также EZ-FLEX сразу на всех М.2 разъемах. Без отвертки снимаются оба радиатора M.2 Thermal Guard, без отвертки устанавливаются накопители, фиксируются и радиаторы возвращаются на место. Больше никаких проблем с теряющимися мелкими винтами во время проведения монтажа, благодаря связке фиксаторов EZ-Latch Click на радиаторах и EZ-Plus на SSD.

Для твердотельных накопителей NVME доступно четыре слота М.2. Самый верхний с интерфейсом PCIe 5.0 x4 получает линии от процессора. Ниже группа из трех с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Также доступно четыре SATA.

Три разъема PCIe x16 для видеокарты и плат расширения. Верхний армированный 5.0, отлично с учетом того, что в этом ценовом сегменте часто встречаются платы с 4.0. Два нижних полноразмерных 4.0, работающих в режиме x4.

Доступны четыре DIMM-слота под оперативную память DDR5 общим объемом до 256 Гбайт. Разгон до 9466 MT/s.

Сетевой контроллер Realtek RTL8125D со скоростью до 2.5 Гбит/с. Экранированный аудиокодек Realtek ALC1220 с японскими конденсаторами и схемой 7.1.

Материнская плата GIGABYTE Z890 Eagle Plus использует схему питания 14+1+2 с дроссельными сборками на 60А. На VRM установлены металлические радиаторы с термоинтерфейсом и плотно зафиксированными на плате при помощи винтов.

Для дополнительного охлаждения доступны шесть 4-пиновых PWM с регулируемой скоростью вращения. Один из разъемов оптимизирован под подключение помпы жидкостного охлаждения.

Под лицевую панель корпуса доступны один USB-C, USB 3.2 Gen2 и два USB 2.0. Для аксессуаров с подсветкой 3-пиновый ARGB и 4-пиновый RGB. Предусмотрели в комплекте удобный G-коннектор.

Обратная сторона печатной платы усилена и защищена бекплейтом. Еще одна нехарактерная особенность для этого ценового сегмента, добавляющая надежности и страхующая от ошибок при проведении сборки.

Экранирующая заглушка изначально предустановлена на заднюю панель. Выведены кнопки запуска и перезагрузки, Q-FLASH Plus, CLEAR CMOS. Для подключения мониторов силами встроенной в процессор графики DisplayPort и USB-С (DP). Хороший набор по USB-разъемам для накопителей и периферии: два USB 3.2 Gen2, четыре USB 2.0, три USB 3.2 gen 1 и отмеченный выше USB-C. Гнездо RJ-45 с 2.5G. Для проводного вывода звука – оптический SPDIF и пара 3.5 мм разъемов.

BIOS

Несколько зон с подсветкой. Одна из них в районе радиатора на чипсете и вторая в декоративной кожухе в зоне VRM.

BIOS с UEFI с простым и расширенным режимом. Интерфейс с традиционной структурой, содержащей инструменты и опции для тонкой настройки компонентов и периферии.

Вкладка Tweaker для проведения разгона оперативной памяти и процессора. Автоматический и ручной подбор параметров.

Управление всеми шестью 4-пиновыми PWM с выбором схемы работы для каждого из них индивидуально.

Софт

Для среды Windows доступно управление GIGABYTE Z890 Eagle Plus с помощью фирменного центра GIGABYTE Control Center. По умолчанию ее запуск предлагается после запуска операционной системы, также можно загрузить с официального сайта производителя. Первым шагом рекомендуем с помощью центра обновить версии драйверов до актуальных версий, тут это делается в 1-2 клика.

RGB Fusion - управление подсветкой с библиотекой эффектов и цветов.

Fan Control – управление вентиляторами с выбором зоны мониторинга и режимом.

Perfomance – управление процессором, памятью. Система оповещения.

SSD Tool – контроль за состоянием накопителей.

Тесты

AIDA64

Из интересного отмечу утилиту AI Snatch, которая проводит анализ параметров работы оперативной памяти, подбирает оптимальный пресет настроек и предлагает запустить систему с «умным разгоном».Тестовая система с процессором Intel Core Ultra 5 250K Plus с интегрированной графикой Intel Arc iGPU.

GeekBench

PCMARK

OCCT

Wild Life

Time Spy

FireStrike

NightRaid

Итоги

GIGABYTE Z890 Eagle Plus станет отличным выбором для сборки рабочей и игровой системы на платформе Intel с LGA1851, предлагая актуальный набор интерфейсов, поддержку разгона процессора и памяти, качественный VRM (14+1+2), удобство монтажа, усиливающую пластину, программные инструменты для тонкой настройки. И все это в доступном ценовом сегменте!