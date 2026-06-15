Обзор и тесты материнской платы GIGABYTE Z890 Eagle Plus…

Поставляется материнская плата в коробке из плотного картона с типовым для серии оформлением. Изучив информацию на внутренней стороне можно будет составить представление о примененных инженерных решениях и технологий. Внутри она надежно зафиксирована на подложке.
В комплекте два SATA-кабеля, G-коннектор, стойки для М.2, руководство пользователя.
Максимальная практичность. Для удобства сборки предусмотрели сразу ряд конструктивных элементов. Это EZ-PLUS на верхнем PCIe-разъеме, упрощающим извлечение видеокарты, а также EZ-FLEX сразу на всех М.2 разъемах. Без отвертки снимаются оба радиатора M.2 Thermal Guard, без отвертки устанавливаются накопители, фиксируются и радиаторы возвращаются на место. Больше никаких проблем с теряющимися мелкими винтами во время проведения монтажа, благодаря связке фиксаторов EZ-Latch Click на радиаторах и EZ-Plus на SSD.
Для твердотельных накопителей NVME доступно четыре слота М.2. Самый верхний с интерфейсом PCIe 5.0 x4 получает линии от процессора. Ниже группа из трех с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Также доступно четыре SATA.
Три разъема PCIe x16 для видеокарты и плат расширения. Верхний армированный 5.0, отлично с учетом того, что в этом ценовом сегменте часто встречаются платы с 4.0. Два нижних полноразмерных 4.0, работающих в режиме x4.
Доступны четыре DIMM-слота под оперативную память DDR5 общим объемом до 256 Гбайт. Разгон до 9466 MT/s.
Сетевой контроллер Realtek RTL8125D со скоростью до 2.5 Гбит/с. Экранированный аудиокодек Realtek ALC1220 с японскими конденсаторами и схемой 7.1.
Материнская плата GIGABYTE Z890 Eagle Plus использует схему питания 14+1+2 с дроссельными сборками на 60А. На VRM установлены металлические радиаторы с термоинтерфейсом и плотно зафиксированными на плате при помощи винтов.
Для дополнительного охлаждения доступны шесть 4-пиновых PWM с регулируемой скоростью вращения. Один из разъемов оптимизирован под подключение помпы жидкостного охлаждения.
Под лицевую панель корпуса доступны один USB-C, USB 3.2 Gen2 и два USB 2.0. Для аксессуаров с подсветкой 3-пиновый ARGB и 4-пиновый RGB. Предусмотрели в комплекте удобный G-коннектор.
Обратная сторона печатной платы усилена и защищена бекплейтом. Еще одна нехарактерная особенность для этого ценового сегмента, добавляющая надежности и страхующая от ошибок при проведении сборки.
Экранирующая заглушка изначально предустановлена на заднюю панель. Выведены кнопки запуска и перезагрузки, Q-FLASH Plus, CLEAR CMOS. Для подключения мониторов силами встроенной в процессор графики DisplayPort и USB-С (DP). Хороший набор по USB-разъемам для накопителей и периферии: два USB 3.2 Gen2, четыре USB 2.0, три USB 3.2 gen 1 и отмеченный выше USB-C. Гнездо RJ-45 с 2.5G. Для проводного вывода звука – оптический SPDIF и пара 3.5 мм разъемов.
Несколько зон с подсветкой. Одна из них в районе радиатора на чипсете и вторая в декоративной кожухе в зоне VRM.
BIOS с UEFI с простым и расширенным режимом. Интерфейс с традиционной структурой, содержащей инструменты и опции для тонкой настройки компонентов и периферии.
Вкладка Tweaker для проведения разгона оперативной памяти и процессора. Автоматический и ручной подбор параметров.
Управление всеми шестью 4-пиновыми PWM с выбором схемы работы для каждого из них индивидуально.
RGB Fusion - управление подсветкой с библиотекой эффектов и цветов.
Fan Control – управление вентиляторами с выбором зоны мониторинга и режимом.
Perfomance – управление процессором, памятью. Система оповещения.
SSD Tool – контроль за состоянием накопителей.
Из интересного отмечу утилиту AI Snatch, которая проводит анализ параметров работы оперативной памяти, подбирает оптимальный пресет настроек и предлагает запустить систему с «умным разгоном».