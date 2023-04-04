ASUS выпустила компактную консоль ROG Ally

Вчера компания ASUS официально представила миру свою портативную игровую консоль ROG Ally, которая оказалась реальным продуктом, работающим на специально созданном процессоре AMD APU (гибридная система на кристалле), а не первоапрельской шуткой, как многие могли подумать. Просто производитель не совсем правильно выбрал время для анонса своего нового продукта, но хуже саму консоль это не делает. Устройство ROG Ally внешне очень похоже на консоль от компании Valve, которая пользуется невероятным спросом на рынке и пользователям очень хочется конкуренции в этом сегменте, так как без конкуренции не будет развития. И новинка от ASUS именно эту конкуренцию и создаёт — пользователи получают возможность выбирать между ROG Ally и Steam Deck.

Кроме того, ещё одна интересная особенность мобильной игровой консоли ASUS ROG Ally заключается в том, что её можно сопрягать с док-станцией ROG XG Mobile от ASUS, которая оснащена видеокартой RTX 4090 для ноутбуков и стоит около 2500 долларов. При подключении этой небольшой мобильной консоли можно получить еще более высокую производительность в любой точке мира, но за всё это удовольствие придётся заплатить огромные деньги, разумеется. На текущий момент у нас нет доступной информации о других характеристиках устройства или цене, но мы ожидаем, что ASUS раскроет больше деталей о мобильной консоли ROG Ally в ближайшие дни. Впрочем, вполне очевидно, что это флагманский гаджет и цена у него будет соответствующая.
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