ASUS выпустила одноплатный компьютер Tinker Edge R

ASUS выпустила Tinker Edge R, еще один одноплатный компьютер (SBC) компании. Компания ASUS в 2020 году продемонстрировала Tinker Edge R на выставке Computex 2019. Компьютер использовал процессор Rockchip RK3399 Pro.

Rockchip RK3399 Pro представляет собой шестиядерный процессор с двумя ядрами ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 1,8 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A53, которые могут достигать 1,4 ГГц. Кроме того, Rockchip включает в себя графический процессор Mali-T860 MP4, работающий на частоте 800 МГц, и NPU, обеспечивающий производительность до 30 TOPS. Более того, ASUS дополняет RK3399 Pro 2 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR4, а также еще 1 ГБ LPDDR3 для NPU чипсета.

В качестве альтернативы ASUS предлагает другую конфигурацию памяти с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 2 ГБ LPDDR3 для NPU. Отдельно Tinker Edge R поставляется с 16 ГБ флэш-памяти eMMC, слотом для карт памяти micro SD и слотом mPCIe для модемов LTE. ASUS включила слот для карты nanoSIM для подключения LTE. Кроме того, Tinker Edge R имеет 40-контактный разъем GPIO, как и многие SBC.