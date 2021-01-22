ASUS запустила открытый бета-тест утилиты GPU Tweak III

Компания ASUS объявила о запуске открытого бета-теста утилиты GPU Tweak III. Данная утилита версии v. 1.2.1.1 предлагает возможность мониторинга, разгона и настройки видеокарты. ASUS GPU Tweak III получила новые функции и дизайн пользовательского интерфейса. Размер обновления составляет 66 МБ.

Пользователи могут выбрать один из трех режимов: Default Mode, OC Mode или Silent Mode. Также можно будет полностью настроить скорость вращения вентиляторов. Улучшен интерфейс отслеживания производительности. Встроенные профили производительности и OC Scanner для графических процессоров NVIDIA обеспечивают возможность простой настройки разгона.