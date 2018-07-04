ASUSTOR выпускает NAS AS4002T и AS4004T с поддержкой 10GbE интернета

ASUSTOR AS4002T и AS4004T являются первым потребительским NAS, который интегрирует 10gb Ethernet с разъемом RJ45. AS4002T и AS4004T - это первый в мире NAS, содержащий 64-битный двухъядерный процессор Marvell Armada Cortex-A72.По сравнению с процессорами предыдущего поколения, эти NAS предлагают в 3½ раза больше вычислительной мощности. В них также установили оперативную память объемом 2 ГБ DDR4-2400, которая быстрее и эффективнее DDR3. Оба AS4002T и AS4004T имеют порт Ethernet 10gb и два порта Gigabit Ethernet, которые создают быструю сетевую среду, которая в 10 раз быстрее, чем гигабитная сеть.