ASUSTOR выпускает новые NAS AS3102T v2 и AS3204T v2

AS3102T v2 и AS3204T v2 будут оснащены двумя портами Gigabit Ethernet, что позволяет использовать особые сетевые настройки, благодаря которой можно удвоить производительность сети NAS.Увеличение количества портов Ethernet позволяет жестким дискам лучше использовать свою номинальную скорость. Новые модели также поддерживают набор инструкций Intel AES-NI, который повышает производительность шифрования и дешифрования с использованием процессора.