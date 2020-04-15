AVerMedia Live Gamer BOLT стримит в 4К

Компания AVerMedia, которая является ведущим лидером на рынке карт видеозахвата, представила свой новый продукт под названием AVerMedia Live Gamer BOLT. Это внешняя карта захвата, которая вяжется самым технологичным решением на текущий момент на рынке. Карта умеет захватывать видео в разрешении 3840 на 2160 точек при частоте кадров 60 в секунду с поддержкой технологии HDR10. Ни одна карта захвата внешнего типа на рынке не может похвастаться наличием столь продвинутого набора функций, а ведь в комплекте с продуктом идет ещё и специальное программное обеспечение, которое позволяет настроить трансляцию или работать с записанным видео. Отличный гаджет для тех, кто хочет вести трансляции в высоком разрешении. Жаль, что в 4К никто не смотрит.