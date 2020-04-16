AVerMedia представила первый в мире внешнюю карту видеозахвата в 4K HDR

Последнее дополнение к линейке видеозахвата 4K от AVerMedia, Live Gamer BOLT, сокращенно обозначенное как BOLT, - это первое в мире внешнее устройство видеозахвата для записи 4K60 HDR10 и Full HD с возможностью подключения ThunderboltTM 3.

Благодаря инновационным возможностям захвата видео пользователи смогут записывать HDR10 с разрешением до 4K (3840 x 2160) со скоростью 60 кадров в секунду. Также для геймеров BOLT может передавать и записывать видео Full HD с колоссальными 240 кадрами в секунду.

Характеристики:

Thunderbolt 3 (не совместим с USB 3.0, 3.1, 3.2)

Аудио вход: HDMI 2.0, 3,5 мм линейный вход

Формат записи: MPEG 4

Размеры (Ш х Д х В): 120 х 120 х 29,3 мм

Вес: 348 г

Операционная система: Windows 10

BOLT имеет сверхнизкую задержку менее 50 мс. Также благодаря мощному и надежному соединению ThunderboltTM 3 от Intel, может обеспечить захват несжатого видео и также способен масштабировать разрешение видео, преобразовывать частоту кадров и даже отображать тона HDR в SDR на лету, не влияя на производительность процессора или графического процессора.