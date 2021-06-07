AVerMedia выпустила продвинутый гаджет для стримеров

В последнее время стримеров стало еще больше — на карантине буквально каждый второй хочет вести трансляции, получать с этого деньги и не думать о работе, на которую по завершению карантина нужно будет ходить. И чтобы пользователям было проще заниматься любимым делом, была официально представлена панель AVerMedia Live Streamer NEXUS — это новейшее устройство, которое позволит настраивать сцены и звук от разных источников сигнала на вашей трансляции. Для этого производитель реализовал море различных особенностей и технологий, которые действительно предоставляют преимущества при ведении прямой трансляции. Впрочем, нужно понимать, что устройство не самое доступное, да и далеко не всем оно прямо необходимо — это новинка для опытных стримеров, которым все эти функции нужны.

Например, пользователь получает возможность настроить громкость звука на трансляции из микрофона и системы — это удобно, так как вам не нужно покидать саму игру или приложение, чтобы сменить настройки звука. Вы можете сделать микрофон тише или громче, сделать игру или музыку на фоне потише — это крайне удобно. Также есть возможность быстро переключаться между сценами, чтобы не было необходимости скрывать игру и делать это мышкой в ручном режиме. Очень полезный бонус на самом деле, который ускоряет работу. Также есть море дополнительных бонусов и настроек, сенсорный дисплей, удобный прочный корпус и прочие тонкости. За свои деньги устройство очень классное, но, конечно, не для начинающих.
Комментарии и отзывы AVerMedia Live Streamer NEXUS
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