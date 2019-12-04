AWS начинает разработку 32-ядерного процессора Arm Neoverse N1

Amazon Web Services объявила о планах выпустить 32-ядерный ЦП на основе микроархитектуры Arm Neoverse N1, предназначенной для работы с разнообразной рабочей нагрузкой, необходимой современной облачной инфраструктуре. Этот новый ЦП должен стать второй итерацией пользовательского ЦП AWS на основе архитектуры Arm.

Все еще неназванный процессор второго поколения будет использовать 7-нм техпроцесс. Также будут присутствовать такие функции, как высокая частота и высокая однопоточная производительность, когерентность кэша и структура межсоединений, предназначенные для подключения ускорителей специального назначения к ЦП. Neoverce N1 имеет TDP 105 Вт для всего SoC, а его 64-ядерные ядра работают на частоте 3,1 ГГц, обеспечивая удивительную энергоэффективность и высокое число ядер.