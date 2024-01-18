AYANEO представила ретро-ПК AM02 Retro Mini на базе AMD Ryzen 7 7840HS

Сегодня компания AYANEO официально представила свой новый мини-ПК под названием AM02 Retro Mini, в основе которого лежит система на кристалле AMD Ryzen 7 7840HS. Данный компьютер выполненный в дизайне ретро и визуально напоминает игровую приставку NES от Nintendo. По сравнению с NES, AM02 гораздо меньше, но компьютер всё равно сохраняет знакомый дизайн с элементами будущего. Стоит отметить, что корпус AM02 получил и сенсорный ЖК-экран диагональю 4 дюйма с множеством функций — он способен отображать аппаратные метрики в реальном времени, регулировки TDP во время использования ПК, регулировать громкость и настраивать анимации. При этом встроенный процессор предлагает 8 ядер, 16 потоков, тактовую частоту до 5,1 ГГц и TDP в 35 Вт (при желании TDP можно регулировать до 54 Вт).

Данная система на кристалле дополнительно оснащена графическим ядром AMD Radeon 780M, предлагающим 12 вычислительных блоков с тактовой частотой 2700 МГц. Графическая архитектура RDNA 3 поддерживает все передовые технологии включая FSR 3 и AFMF, так что проблем с производительностью, теоретически, не будет. Хотя стоит понимать, что это явно не игровой компьютер, так что и ожидать от него запуска ААА-релизов топового уровня точно не стоит. Устройство создавали для более простой работы, но при желании некоторые проекты запускать всё же можно. Отличное решение для поклонников ретро-игр, которые запускаются через эмулятор. Получится очень аутентично — осталось только игры найти.