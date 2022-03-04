AZIO Cascade 75% механическая клавиатура для Mac и ПК

Cascade — это универсальная компактная механическая клавиатура, которая позволяет пользователям настраивать как ощущения нажатия, так и внешний вид. Уникальная трапециевидная форма придает элегантный современный дизайн и устойчивость. Настройте свой опыт набора текста с помощью переключателей с возможностью горячей замены, сменных верхних панелей и множества вариантов тем клавиш. С появлением множества других вариантов настройки Cascade имеет бесконечные возможности и развивается вместе с вами.

Клавиатура Cascade поставляется в стандартном и тонком низкопрофильном корпусе, идеально подходящем для тех, кто любит портативную клавиатуру или предпочитает меньшую высоту для удобного запястья. Модель Slim имеет сверхтонкую форму, но при этом обеспечивает безупречный и стабильный набор текста. Алюминиевые верхние пластины взаимозаменяемы, чтобы настроить основу вашей клавиатуры. Выберите корпус цвета «серый космос» или «бронза» для своей сборки, а дополнительные цвета уже находятся в разработке.

Комментарии и отзывы AZIO Cascade 75%
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