AZIO Cascade 75% механическая клавиатура для Mac и ПК

Клавиатура Cascade поставляется в стандартном и тонком низкопрофильном корпусе, идеально подходящем для тех, кто любит портативную клавиатуру или предпочитает меньшую высоту для удобного запястья. Модель Slim имеет сверхтонкую форму, но при этом обеспечивает безупречный и стабильный набор текста. Алюминиевые верхние пластины взаимозаменяемы, чтобы настроить основу вашей клавиатуры. Выберите корпус цвета «серый космос» или «бронза» для своей сборки, а дополнительные цвета уже находятся в разработке.