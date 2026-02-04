Обзор SVEN KB-G9200. Механическая клавиатура с Hot Swap

Особенностью изучаемой сегодня механической клавиатуры SVEN KB-G9200 является возможность замены переключателей без пайки (технология Hot Swap), позволяющая владельцу экспериментировать с разными типами механических переключателей. Помимо этого поддерживает распознавание до 25 одновременных нажатий с защитой от фантомных срабатываний, 20 дополнительными FN-функциями и оснащена колпачками с технологией двойного литья.

Обзор SVEN KB-G9200

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением клавиатуры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, а также ключ для извлечения колпачков и переключателей.

комплектация SVEN KB-G9200

Внешний вид

Корпус из пластика белого цвета с внешним матовым покрытием. В основе корпуса стальная пластина, обеспечивающая высокую жесткость и надежность. С учетом того что она идет с цифровым блоком она компактна. Выполнена в стиле скелетон.

внешний вид SVEN KB-G9200

Основание с двумя прорезиненными ножками, предотвращающими скольжение по поверхности стола. Две откидные ножки, регулирующие угол наклона рабочей плоскости. По центру нанесена наклейка с техническими данными.

внешний вид SVEN KB-G9200

Место выхода интерфейсного кабеля, размещенного по центру, усилено и защищено от излома. Защитная нейлоновая оплетка в цвет корпуса. Ферритовая защита.

внешний вид SVEN KB-G9200

Колпачки у SVEN KB-G9200 выполнены по технологии двойного литья. Символы на них хорошо читаемы и не будут со временем стираться. Кириллическая и латинская маркировка нанесена на одном уровне и подсвечивается равномерно.

внешний вид SVEN KB-G9200

Цвета зафиксированы по зонам, вместе создавая эффект плавного градиента. Комбинациями FN и блока стрелок можно менять уровень яркости и скорости мерцания. Помимо символов на колпачках подсвечивается пространство между клавишами.

внешний вид SVEN KB-G9200

Блок F1-F12 включает еще один набор действий с зажатием FN. Управление воспроизведением, громкостью, запуск почтового клиента, главной страницы и калькулятора.

внешний вид SVEN KB-G9200

В комплекте с клавиатурой идет двухсторонний ключ. Одна из его сторон для извлечения колпачков, вторая для извлечения самого переключателя. Технология Hot Swap, на внутренней стороне переключателя контакты и ответная часть на подложке. Клавиатура использует красный тип переключателей с линейный ходом, бесшумным нажатием, минимальной силой нажатия.

внешний вид SVEN KB-G9200

Тесты

Для начала работы не требуется установка программного обеспечения, достаточно подключить к системе и она будет определена автоматически. При этом подсветкой и действиями с помощью комбинаций. Опыт эксплуатации характерен для клавиатуры с линейными переключателями. Движения четкие, достижение точки срабатывания не требует прикладывания усилий. Во время игр и работы не раздражает щелчками. ПРОБЕЛ со стабилизатором.

тесты SVEN KB-G9200

На ровной поверхности клавиатура стоит устойчиво. При сильном надавливании по центру корпус не прогибается. За время тестов проблем и сбоев в работе обнаружено не было, подходит для игр и печати.

Итоги

SVEN KB-G9200 – интересная по внешнему и внутреннему исполнению механическая клавиатура с технологией Hot Swap. Подсветка с регулируемой яркостью, линейные переключатели с высоким ресурсом службы, колпачки с технологией двойного литья, кабель с нейлоновой оплеткой.
