Представлена игровая клавиатура Bloody MS76 с магнитным переключателями

Bloody анонсирует игровую клавиатуру MS76, оснащённую аналоговыми магнитными переключателями, работающими на основе эффекта Холла, а также подсветкой символов в RGB-формате. Модель выполнена в компактном корпусе формата 75%, что делает её удобной для активного использования. Устройство предлагает детальную регулировку момента активации клавиш и поддерживает технологию Rapid Trigger, что делает её удачным выбором для быстрых игровых сессий и киберспортивных состязаний. Ключевым преимуществом MS76 считается именно RGB-подсветка символов — это главное отличие от более ранних версий устройства. Такая подсветка позволяет отчётливо видеть все обозначения даже при низком уровне освещения, обеспечивая комфортную работу или игру в тёмное время суток. Подобное решение не только улучшает внешний вид клавиатуры, но и значительно повышает её практичность в ежедневном применении.

В клавиатуре используются аналоговые магнитные переключатели с эффектом Холла, благодаря которым можно тонко настраивать рабочие характеристики. Пользователь вправе задать точку срабатывания для каждой клавиши в диапазоне от 0,1 до 3,5 мм с точностью 0,02 мм. Это позволяет приспособить клавиатуру под собственный стиль игры: установить минимальную задержку для стремительных манёвров или выбрать более глубокое нажатие для обычных задач. За оперативный отклик отвечает функция Rapid Trigger, которая способствует более быстрой фиксации повторных нажатий. Это особенно ценно в шутерах от первого лица и других динамичных жанрах. Магнитные переключатели допускают горячую замену, а автоматическая калибровка поддерживает стабильность работы всех клавиш. Частота опроса составляет 1000 Гц, а NKRO-технология гарантирует корректную регистрацию одновременных нажатий. Дополнительно MS76 включает игровые возможности DKS, Mod Tap, Toggle Key, Rappy Snappy и SOCD, что расширяет варианты кастомизации управления. Все настройки доступны через программное обеспечение Bloody и онлайн-платформу.
Logitech представила геймерскую клавиатуру G316 X…
Компания Logitech расширила линейку игровых устройств G3 Series, представив механическую клавиатуру G316 …
Keychron представила док-станцию 14 в 1…
Популярный производитель игровых аксессуаров Keychron расширяет свою линейку продуктов — компания хорошо …
Обзор Acer OKR501. Доступная беспроводная клавиатура на кажд…
Сегодня рассмотрим вариант клавиатуры для оснащения места для работы и учебы с беспроводным подключением …
OpenAI выпустила кастомную клавиатуру для работы с ИИ…
Компания OpenAI наконец выпускает собственное аппаратное устройство, однако это не тот загадочный гаджет …
Представлена механическая клавиатура Razer Reclusa X Mini 65…
Razer представила новинку — механическую игровую клавиатуру Razer Reclusa X Mini 65%, которая стала перво…
Обзор и тесты Ducky One X. Беспроводная игровая клавиатура с…
При выборе игровой или рабочей клавиатуры долгое время предлагалось два ключевых варианта исполнения в за…
Клавиатуры Keychron K4 HE и K10 HE теперь выходят с новыми м…
Долгое время модели Keychron K4 HE и K10 HE считались эталоном для пользователей, которые искали гармонич…
Keychron представила клавиатуру C100 8K…
Компания Keychron официально представила C100 8K — новую макропанель с сотней программируемых клавиш и ин…
Обзор Acer OCC502. Беспроводной набор мыши и клавитуры для дома и офисаОбзор Acer OCC502. Беспроводной набор мыши и клавитуры для дома и офиса
Обзор Acer OKR501. Доступная беспроводная клавиатура на каждый деньОбзор Acer OKR501. Доступная беспроводная клавиатура на каждый день
Обзор и тесты Ducky One X. Беспроводная игровая клавиатура с индуктивными переключателямиОбзор и тесты Ducky One X. Беспроводная игровая клавиатура с индуктивными переключателями
Обзор Acer Nitro OKR400: компактная беспроводная игровая клавиатураОбзор Acer Nitro OKR400: компактная беспроводная игровая клавиатура
Обзор SVEN KB-G9200. Механическая клавиатура с Hot SwapОбзор SVEN KB-G9200. Механическая клавиатура с Hot Swap
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor