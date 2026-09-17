Представлена игровая клавиатура Bloody MS76 с магнитным переключателями

В клавиатуре используются аналоговые магнитные переключатели с эффектом Холла, благодаря которым можно тонко настраивать рабочие характеристики. Пользователь вправе задать точку срабатывания для каждой клавиши в диапазоне от 0,1 до 3,5 мм с точностью 0,02 мм. Это позволяет приспособить клавиатуру под собственный стиль игры: установить минимальную задержку для стремительных манёвров или выбрать более глубокое нажатие для обычных задач. За оперативный отклик отвечает функция Rapid Trigger, которая способствует более быстрой фиксации повторных нажатий. Это особенно ценно в шутерах от первого лица и других динамичных жанрах. Магнитные переключатели допускают горячую замену, а автоматическая калибровка поддерживает стабильность работы всех клавиш. Частота опроса составляет 1000 Гц, а NKRO-технология гарантирует корректную регистрацию одновременных нажатий. Дополнительно MS76 включает игровые возможности DKS, Mod Tap, Toggle Key, Rappy Snappy и SOCD, что расширяет варианты кастомизации управления. Все настройки доступны через программное обеспечение Bloody и онлайн-платформу.