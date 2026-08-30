Обзор Acer OCC502. Беспроводной набор мыши и клавитуры для дома и офиса

Традиционный набор периферии для ПК включает мышь и клавиатуру, которые можно приобрести как отдельно, так и комплектом. Преимущество набора, как, например, изучаемого Acer OCC502, — единый стиль внешнего исполнения, а также общий USB-передатчик для клавиатуры и мыши.

Обзор Acer OCC502

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением и данными по ключевым особенностям, передатчик, четыре AAA-батарейки, руководство пользователя на русском языке.

комплектация Acer OCC502

Внешний вид

Форма и внешний вид универсальны, позволяя использовать их дома, на рабочем месте или в деловой обстановке офиса.

внешний вид Acer OCC502

Строго и практично: внешние поверхности мыши и клавиатуры не подвержены загрязнению следами пальцев и обеспечивают хороший контроль при наборе текста и взаимодействии с интерфейсом.

внешний вид Acer OCC502

Мышь в эргономичном и симметричном корпусе с габаритами 118 x 62 x 38 мм. Выпуклая спинка и зауженные боковины под удобный хват. Основные клавиши отделены от спинки, в них используются переключатели с низким уровнем шума.

внешний вид Acer OCC502

Между кнопками — кнопка смены чувствительности. Есть три предустановленных уровня: 800, 1200 и 1600 DPI. Колесико прокрутки прорезинено, на внешнем периметре насечки, упрощающие вращение.

внешний вид Acer OCC502

На основании три ножки скольжения, размещенные по периметру. Под крышкой отсек для двух AAA-батареек, здесь же пенал для хранения передатчика.

внешний вид Acer OCC502

В наборе Acer OCC502 идет низкопрофильная клавиатура с мембранными переключателями. 104 клавиши с цифровым блоком, традиционная раскладка дополнена четырьмя клавишами для управления громкостью, а также вызова поиска.

внешний вид Acer OCC502

Однорядный ENTER, полноразмерные SHIFT. Кнопки F1–F12 выполняют дополнительные действия при зажатии кнопки FN. Символы на поверхности переключателей нанесены краской белого цвета.

внешний вид Acer OCC502

Опирается корпус на валик, обеспечивающий оптимальный угол наклона рабочей плоскости. Дополнительно есть откидные ножки по углам для увеличения угла наклона.

внешний вид Acer OCC502

Питание также обеспечивает пара AAA-батареек, устанавливаемых в скрытый отсек. Здесь также доступен пенал для хранения передатчика.

внешний вид Acer OCC502

Тесты

После установки батареек (а в комплекте их четыре, как раз под мышь и клавиатуру) они готовы к работе. К системе в свободный USB-порт подключается комплектный передатчик (2,4 ГГц), клавиатура и мышь подсоединяются к нему автоматически и не требуют установки драйверов. Проверялась работа с Windows и macOS, проблем с качеством соединения и работы замечено не было. К весомым плюсам беспроводного соединения отнесу полное отсутствие проводов на рабочем столе.

тесты Acer OCC502

Клавиатура удобна для быстрого набора текста, у нее низкий профиль и тихие мембранные переключатели. Сенсор в мыши продемонстрировал отсутствие срывов и дрожания при типовой работе. Максимального уровня чувствительности было достаточно для работы в системе с двумя подключенными мониторами с 4К-разрешением.

тесты Acer OCC502

Итоги

Acer OCC502 — беспроводной набор из клавиатуры и мыши с эргономичным исполнением, соединением на радиочастоте 2,4 ГГц с общим передатчиком на дистанции до 8 метров, питанием от AAA-батареек с длительным временем автономной работы и доступным ценником.
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