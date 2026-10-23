Представлены три игровые клавиатуры Bloody MS68 Plus, MS76 Plus и MS98 Plu

Компания Bloody анонсировала три игровые клавиатуры — MS68 Plus, MS76 Plus и MS98 Plus, оснащённые магнитными переключателями на основе эффекта Холла. Все новинки способны работать с частотой опроса 8000 Гц и позволяют регулировать точку срабатывания с точностью до 0,01 мм. Ключевая особенность этих устройств — впервые в линейке бренда символы размещены на передней грани клавиш, обращённой к пользователю. Буквы и цифры нанесены не сверху, а на фронтальную часть колпачков, что придаёт подсветке более выразительный вид. В распоряжении пользователей 23 готовых RGB-эффекта, возможность настраивать цвета и добавлять динамические сценарии через фирменное ПО, в том числе с синхронизацией подсветки с музыкой. Все три модели построены на магнитных переключателях с эффектом Холла, которые фиксируют глубину нажатия без механического контакта. Точку срабатывания можно задать в пределах от 0,1 до 3,5 мм с шагом 0,01 мм. Это даёт гибкость под разные игровые задачи: минимальная глубина обеспечивает мгновенный отклик в динамичных играх, увеличенная — более привычное ощущение при наборе. Заявленный ресурс переключателей — до 100 млн нажатий.

За быстродействие отвечает частота опроса 8000 Гц, то есть передача данных каждые 0,125 мс. Дополнительно реализована технология Rapid Trigger, ускоряющая регистрацию повторных нажатий. Её чувствительность регулируется в диапазоне от 0,01 до 3,5 мм. Подобные возможности особенно востребованы в соревновательных дисциплинах, где ценятся скорость реакции, точность и быстрое повторное срабатывание. Все три клавиатуры поддерживают игровые функции DKS, Mod Tap, Toggle Key, Rappy Snappy и SOCD, расширяющие настройки управления. Предусмотрены горячая замена совместимых магнитных переключателей, NKRO и автоматическая калибровка. Настраивать срабатывание, игровые функции и подсветку можно через ПО Bloody — доступны версия для загрузки и веб-вариант. Модели отличаются форматом, числом клавиш и компоновкой, поэтому каждый выберет вариант под свои задачи и место на столе. Bloody MS68 Plus выполнена в формате 65% и имеет 68 клавиш. Компактность освобождает пространство для движений мыши, что удобно в динамичных играх. Bloody MS76 Plus относится к формату 75% и включает 82 клавиши. Она остаётся компактной, но даёт больше возможностей для повседневной работы. Bloody MS98 Plus выполнена в формате 98% и оснащена 99 клавишами, включая цифровой блок. Такая компоновка подойдёт тем, кто вводит числа и работает с таблицами, но хочет сэкономить место по сравнению с классической полноразмерной клавиатурой.