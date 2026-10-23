Представлены три игровые клавиатуры Bloody MS68 Plus, MS76 Plus и MS98 Plu

За быстродействие отвечает частота опроса 8000 Гц, то есть передача данных каждые 0,125 мс. Дополнительно реализована технология Rapid Trigger, ускоряющая регистрацию повторных нажатий. Её чувствительность регулируется в диапазоне от 0,01 до 3,5 мм. Подобные возможности особенно востребованы в соревновательных дисциплинах, где ценятся скорость реакции, точность и быстрое повторное срабатывание. Все три клавиатуры поддерживают игровые функции DKS, Mod Tap, Toggle Key, Rappy Snappy и SOCD, расширяющие настройки управления. Предусмотрены горячая замена совместимых магнитных переключателей, NKRO и автоматическая калибровка. Настраивать срабатывание, игровые функции и подсветку можно через ПО Bloody — доступны версия для загрузки и веб-вариант. Модели отличаются форматом, числом клавиш и компоновкой, поэтому каждый выберет вариант под свои задачи и место на столе. Bloody MS68 Plus выполнена в формате 65% и имеет 68 клавиш. Компактность освобождает пространство для движений мыши, что удобно в динамичных играх. Bloody MS76 Plus относится к формату 75% и включает 82 клавиши. Она остаётся компактной, но даёт больше возможностей для повседневной работы. Bloody MS98 Plus выполнена в формате 98% и оснащена 99 клавишами, включая цифровой блок. Такая компоновка подойдёт тем, кто вводит числа и работает с таблицами, но хочет сэкономить место по сравнению с классической полноразмерной клавиатурой.