Обзор Bloody MS76. Заявка на лучшую игровую клавиатуру с магнитными переключателями

Не так давно линейку игровых клавиатур пополнила Bloody MS76 с магнитными переключателями, задающая высокий уровень контроля в играх, скорости и точности. В ней установлены переключателями с эффектом Холла, считывающим глубину нажатия и возможностью индивидуальной настройки точки срабатывания в диапазон от 0.1 до 3.5 мм. Поддерживаемая технология Rapid Trigger с мгновенной активацией и сбросом клавиши при движении пальца, дающим преимущество в играх где важна каждая миллисекунда.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с данными по поддерживаемым технологиям, установленным переключателям и характеристиками. В комплекте руководство пользователя и ключ для извлечения переключателей.

В отдельных пластиковых боксах четыре сменных переключателя, набор из шести кейкапов (W, A, S, D, ESC, ENTER)

Внешний вид

Представлена клавиатура в нескольких вариантах цветового исполнения корпуса. есть два традиционных: Iron Gray и необычный прозрачный Crystal White.

Габариты корпуса 326 x 135 x 39 мм. Вес 953 граммов. Корпус сложен плотно, прочное и надежное исполнение. Внешняя часть из пластика с матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев.

Выполнена в компактном 85-клавишном формате. Оптимальный баланс между удобством, занимаемым на столе местом и функциональностью.

Колпачки выполнены из PBT-пластика. Клавиши W, A, S, D, ESC, ENTER отличаются по цвету от основной массы, создавая акцентное оформление. При этом в комплекте предусмотрели сменные в общем цвете, пользователь сам сможет принять решение о финальном внешнем виде клавиатуры.

Латинские и кириллические символы хорошо читаются при любом угле обзора и уровне освещения в помещении. Информативно нанесена дополнительная маркировка на F1-F8, INS, DEL, Page Up и Page Down, сбоку. Видно при обычной эксплуатации, при этом не перегружает информацией основную рабочую часть.

В верхнем правом углу кнопка с логотипом Bloody, нажатием на нее можно менять режим работы подсветки. У Bloody MS76 светодиоды расположены в основании каждого переключателя и за счет прозрачного корпуса создается эффект равномерной подсветки всей площади подложки и пространства между клавишами, без подсветки символов.

Подсветка многозонная с библиотекой эффектов и индивидуальной настройкой с помощью фирменного приложения. Реализация аккуратная, позволяет кастомизировать и подобрать поведение по своему вкусу.

На основании у клавиатуры двухуровневые откидные ножки, суммарно они дают три варианта наклона рабочей плоскости. Во всех положениях стоит на рабочем столе устойчиво, при быстром наборе или сильных нажатиях не смещается и не дребезжит. Подключается к системе при помощи кабеля длиной 1.8 метра. В нейлоновой оплетке с ферритовой защитой, не подвержен запутыванию.

Переключатели

MS76 оснащается магнитными переключателями Bloody MS с эффектом Холла. Магнитный переключатель со сверхточным определением нажатия шагом до 0.02 мм по всему ходу. Настроить можно в диапазоне от 0.1 до 3.5 м. Фирменные переключатели мгновенно сбрасывают и активируют клавиши при движении пальцев. Отзывчивость и точность превосходит любой тип механических переключателей.

Они здесь съемные, в комплекте есть двусторонний съемник. Одной стороной снимаются колпачки, второй сам переключатель. Установить можно как этого же типа, в комплекте есть четыре сменных, а также других производителей и с помощью ПО адаптировать работу под них.

Софт

Производитель пошел по правильному пути, унифицируя программное обеспечение и не ограничивая возможности настройки только одной операционной системой Windows. Владелец сможет выбрать между загружаемым ПО и облачным управлением через браузер. Последнее дает возможность не только эксплуатации с Linux и MacOS, но и доступа к детальным инструментам настройки.

Интерфейс приложения и веб-версии на русском языке. Настройки Bloody MS76 распределяются по трем профилям. В главном окне можно настроить любую из доступных клавиш. С выбором действия из библиотеки (базовый, расширенный, мультимедиа, специальный, подсветка) или макрос.

Настроить ход. Здесь задается ход срабатывания с выбором точки срабатывания, защиты при полном нажатии, переключения мертвой зоной. При этом каждая из кнопок может быть настроена индивидуально. Также доступен выбор типа магнитных переключателей.

Предлагается продвинутый инструментарий по распределению дополнительных действий. Клавиатура дает возможность выставить динамическое нажатие (DKS) с назначением на одну кнопку до четырех функций в зависимости от глубины нажатия и отпускания.

Двойное назначение клавиши (МТ) - разные функции при коротком нажатии или длительном удержании.

Клавиша-переключатель (TGL) – разные действия при непрерывном нажатии или удержании.

Быстрый отклик (Rappy Snappy) – после активации сначала срабатывает клавиша, которая была нажата раньше и глубже, а при одновременном две клавиши одновременно. Приоритет последнего нажатия (Snappy Tappy) – настройка двух клавиш одновременно в зависимости от логики нажатий.

Редактор макросов с детальными настройками, выбором количества повторов, повтора при удержании и циклического переключения, интервалами между действиями.

Управление подсветкой. Выбор режима подсветки, пользовательские цвета, скорость и яркость, направления переходов.

Изменение частоты опроса, включение стабилизации, переключение раскладки, блокировка WIN. Обновление версии прошивки.

Тесты

Тестирование вел на Windows и MacOS, определилась автоматически и независимо от операционной системы весь доступный функционал, распределение действий и индивидуальная настройка каждой из клавиш доступны в полном объеме. Bloody MS76 приятна в работе, нажатия мягкие, кнопки моментально возвращаются в исходное положение. Шум минимален, это скорее легкий шелест при быстром наборе текста, не раздражающий. Не страдает обратная связь, полный контроль во время эксплуатации.

За время тестов играл с ней в Escape from Tarkov, Marathon, Arc Raiders. Показала себя на отлично. На ней же работал в течение нескольких недель, набирая текст. В обычных рабочих сценариях отработала без нареканий. Исполнение и переключатели определенно понравились.

Итоги

Bloody MS76 могу смело отнести к категории лучшего выбора при поиске игровой клавиатуры. Производитель максимально раскрыл возможности магнитных переключателей с датчиком Холла, предложив тонкие настройки каждой кнопки в отдельности, а также позволил легко их заменить как на фирменные с четырьмя запасными в комплекте, так и сторонние решения. Все это в надежном и компактном корпусе с настраиваемой многоцветной подсветкой. Отдельный респект за поддержку настройки через веб-интерфейс на MacOS и Linux.
