Обзор Bloody B230N. Игровая мембранная клавиатура с неоновой подсветкой

Игровая клавиатура Bloody B230N оснащена мембранными переключателями с тихим кликом и колпачки, выполненные по технологии двойного литья. Мгновенная передача сигнала, корректное распознавание одновременного нажатия нескольких клавиш, частота опроса 1000 Гц и технология Ahead Quick Step. Из особенностей также отмечается стильная неоновая подсветка.

Комплектация

Упаковка из плотного картона, оформленная в игровой стилистике. Приведены подробные данные по характеристикам и особенности исполнения. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Доступна в двух вариантах цветового исполнения, можно будет собрать под общий сеттинг, учитывая цвет монитора, корпуса и мышки. Это решение со 104 клавишами.

Колпачки с технологией двойного литья, сохраняют первоначальный внешний вид маркировки в течение длительного времени. Используется схема с разным окрасом колпачков, по периметру серые и основная часть черная, а также кнопка красного цвета с логотипом бренда.

У клавиатуры многоцветная подсветка с эффектом неона. Заполняющая подсветка в пространстве между кнопками. Цвета фиксированы по зонам, но вместе создают эффект градиента без резких переходов. Латиница и кириллица с равномерной яркостью.

ENTER двухрядный, SHIFT полноразмерный, ПРОБЕЛ дополнительно стабилизирован по краям. Блок F1-F7 с зажатой кнопкой FN выполняет дополнительное действие, позволяя управлять мультимедийным воспроизведением. Комбинация FN и F8 активирует игровой режим. В правом верхнем углу логотип бренда и три индикатора активных режимов работы.

На основании у Bloody B230N кабель-канал с помощью которого можно будет изменить место выхода интерфейсного кабеля с центрального на правую или левую сторону. Его длина 1.8 метра.

С помощью двух откидных ножек по краям меняем угол наклона рабочей плоскости. Нанесены прорезиненные противоскользящие накладки в количестве четырех штук. Наклейка с серийным номером и названием модели.

Софт

На сайте производителя можно загрузить утилиту управления Key Dominator. Настройки распределяются по трем профилям: стандартный и два игровых. Для клавиш 1, 2, 3, 4, 5 можно задать выполняемое действие.

Это могут быть комбинации клавиш, действия мышки, а также макросы. Есть определенные игры и эмулирование в зоне команд.

В разделе макросов можно выбрать единичные нажатия, зацикливание и автоматические комбо. Между действиями меняется длительность задержек.

Тесты

Bloody B230N определилась сразу после подключения, поддерживает разные операционные системы. Установка софта и драйвера для начала работы не требуется, но дает возможности тонких настроек. Клавиатура отлично показала себя в играх, демонстрируя быструю реакцию и отсутствие задержек. Часто используемые команды можно удобно автоматизировать или упростить закрепив с помощью приложения.

Итоги

Мембранные переключатели в ней бесшумны. Ход мягкий. Подходит для печати и типовой работы.Bloody B230N – доступная игровая клавиатура с мембранными переключателями, подсветкой с неоновым эффектом, настройкой с помощью программного обеспечения, низкими задержками 1 мс.