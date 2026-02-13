Обзор Bloody B230N. Игровая мембранная клавиатура с неоновой подсветкой

Колпачки с технологией двойного литья, сохраняют первоначальный внешний вид маркировки в течение длительного времени. Используется схема с разным окрасом колпачков, по периметру серые и основная часть черная, а также кнопка красного цвета с логотипом бренда.
У клавиатуры многоцветная подсветка с эффектом неона. Заполняющая подсветка в пространстве между кнопками. Цвета фиксированы по зонам, но вместе создают эффект градиента без резких переходов. Латиница и кириллица с равномерной яркостью.
ENTER двухрядный, SHIFT полноразмерный, ПРОБЕЛ дополнительно стабилизирован по краям. Блок F1-F7 с зажатой кнопкой FN выполняет дополнительное действие, позволяя управлять мультимедийным воспроизведением. Комбинация FN и F8 активирует игровой режим. В правом верхнем углу логотип бренда и три индикатора активных режимов работы.
На основании у Bloody B230N кабель-канал с помощью которого можно будет изменить место выхода интерфейсного кабеля с центрального на правую или левую сторону. Его длина 1.8 метра.
С помощью двух откидных ножек по краям меняем угол наклона рабочей плоскости. Нанесены прорезиненные противоскользящие накладки в количестве четырех штук. Наклейка с серийным номером и названием модели.
Это могут быть комбинации клавиш, действия мышки, а также макросы. Есть определенные игры и эмулирование в зоне команд.
В разделе макросов можно выбрать единичные нажатия, зацикливание и автоматические комбо. Между действиями меняется длительность задержек.
Мембранные переключатели в ней бесшумны. Ход мягкий. Подходит для печати и типовой работы.