Aaeon анонсировала AI-сервер BOXER-6842M

AAEON представляет BOXER-6842M, новейшее решение в области высокопроизводительных промышленных вычислений. Оснащенный процессорами Intel Core 8-го и 9-го поколений, поддерживающий графические карты мощностью до 250 Вт и в сочетании с памятью SODIMM объемом до 128 ГБ система BOXER-6842M разработан для наиболее интенсивных приложений, от сервера Edge AI до автоматизированного оптического контроля (AOI).

BOXER-6842M предлагает пользователям более широкие возможности расширения и хранения, чтобы лучше работать на периферии и выполнять быстрый анализ. Система может поддерживать до четырех 2,5-дюймовых дисков (HDDS или SSDss) и имеет слот M.2 2280 PCIe [x4] с поддержкой NVMe, что обеспечивает более высокую скорость чтения / записи и более высокую производительность операционной системы.

Система также включает в себя вариант конфигураций PCI Express, с одним разъемом PCIe [x16] с одним разъемом PCIe [x4] или двумя разъемами PCIe [x8] с одним разъемом PCIe [x4] -это обеспечивает больший диапазон поддержки графических процессоров . Для приложений, которым требуется немного больше энергии, BOXER-6842M может поддерживать дополнительный источник питания для питания двух видеокарт до 500 Вт TDP.

Система отличается прочной конструкцией с широким входным напряжением (12 ~ 24 В) и обширной нагрузкой ввода-вывода, включая шесть портов USB3.2 Gen 1, четыре порта COM, три порта RJ45 Gigabit LAN и два порта HDMI; все они расположены на передней панели системы, чтобы упростить управление подключениями.
Комментарии и отзывы Aaeon BOXER-6842M
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