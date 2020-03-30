Abbott Laboratories представила прибор для теста коронавируса

Компания Abbott Laboratories разработала прибор для определения наличия коронавируса.

В отличие от других приборов, которым нужно часы или даже дни для определения наличия вируса, прибор от Abbott Laboratories определяет наличие коронавируса за 5 минут. А чтобы окончательно исключить наличие COVID-19, прибору необходимо 13 минут.

Для тестирования необходимо мазок из носа или задней части горла и добавить химический раствор, который разрушает вирус и высвобождает его РНК.

Компания уже получила разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США на применение тестов. Также главным преимуществом прибора стала его компактность и вес чуть больше 3 кг, благодаря этому его можно использовать где угодно.

Abbott Laboratories планирует поставлять по 50 тысяч тестов в день, начиная с 1 апреля.