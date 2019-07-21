Для перевозки людей в инвалидном кресле есть возможность складывать сидения второго ряда. Ширины электрокара достаточно для размещения носилок и двух сопровождающих. Со стороны пассажирских диванов автомобиль закрывается специальными планками. У APM есть анкерные пластины и пандусы, облегчающие посадку людей с ограниченными возможностями.APM представлен низкоскоростным электрокаром, рассчитанным на пробег небольших расстояний. Всего предусмотрена перевозка шести человека: водителя и пассажиров, для которых выделены диваны на два и три места. Кресло водителя размещено строго по центру для лучшего обзора и возможности общения с пассажирами.Accesible People Mover (APM) — именно так в Toyota назвали свою разработку. Его задачей станет перевозка участников олимпиады, персонала, организаторов мероприятия, пожилых гостей, беременных женщин, семей с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями к месту проведения спортивных событий. Часть автопарка APM будет выделена с целью предоставления медицинской помощи.О стоимости новинки пока неизвестно.