Accesible People Mover (APM)

2019-07-21, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Accesible People Mover (APM); [68]
Для перевозки людей в инвалидном кресле есть возможность складывать сидения второго ряда. Ширины электрокара достаточно для размещения носилок и двух сопровождающих. Со стороны пассажирских диванов автомобиль закрывается специальными планками. У APM есть анкерные пластины и пандусы, облегчающие посадку людей с ограниченными возможностями.APM представлен низкоскоростным электрокаром, рассчитанным на пробег небольших расстояний. Всего предусмотрена перевозка шести человека: водителя и пассажиров, для которых выделены диваны на два и три места. Кресло водителя размещено строго по центру для лучшего обзора и возможности общения с пассажирами.Accesible People Mover (APM) — именно так в Toyota назвали свою разработку. Его задачей станет перевозка участников олимпиады, персонала, организаторов мероприятия, пожилых гостей, беременных женщин, семей с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями к месту проведения спортивных событий. Часть автопарка APM будет выделена с целью предоставления медицинской помощи.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Accesible People Mover (APM)
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