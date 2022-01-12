Access Advance объявляет о создании первой группы универсальных видеокодеков VVC/H.266

Компания Access Advance сегодня объявила о том, что двадцать восемь компаний, на долю которых, по оценкам, приходится значительный процент ожидаемого ландшафта основных патентов VVC («SEP»), присоединились в качестве лицензиаров патентного пула VVC Advance. VVC («Универсальное кодирование видео») — это стандарт видеокодека следующего поколения, окончательный вариант которого был завершен менее восемнадцати месяцев назад. Он обеспечивает значительные улучшения сжатия видео до 50 % по сравнению с HEVC, что позволяет создавать продукты нового поколения, еще более привлекательные видео, более быструю загрузку, меньшую задержку и улучшенную экономию памяти.

Это нововведение отвечает стремлению рынка к еще более эффективной структуре лицензирования пулов следующего поколения. Лицензиаты, которые подписали как лицензию портфеля патентов HEVC Advance («PPL»), так и лицензию PPL VVC Advance Platform, имеют возможность пользоваться дополнительными преимуществами посредством заключения нового Соглашения о переходе на несколько кодеков («MCBA»). MCBA не является третьей лицензией, скорее это административное соглашение, объединяющее расширенную лицензию HEVC и расширенную лицензию VVC для разработчиков, которые выполнили обе лицензии и сам MCBA.