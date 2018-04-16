Acer Chromebox CXI3 стоит 300 баксов

Вскоре компания Acer официально анонсирует свой неттоп Acer Chromebox CXI3, который, как вы уже поняли из названия, работает не на Windows. Это компактное решение, которое подойдет для работы с какими-то простыми приложениями вроде офисного пакета или браузера, такие девайсы можно устанавливать в офисы, в учебные учреждения и так далее. Конечно, можно и дома поставить аналогичный девайс, но там всего 32 гигабайта встроенной памяти и хранить достаточно контента вы банально не сможете. Стоимость такого компьютера в базовой комплектации составляет 300 долларов, в топовой — 470 долларов. Согласитесь, за столь простой компьютер, который подходит лишь для казуальной работы, отдавать столько личных средств не очень хочется. Думаю, особого успеха у новинки не будет, хотя кто его знает, вдруг выстрелит.