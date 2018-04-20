Acer Orion 9000 стоит 400 тысяч рублей

Недавно мы писали про игровой компьютер Acer Orion 9000, который представили на выставке и он удивил пользователей своими характеристиками. Теперь появилась официальная стоимость продукта — 400 тысяч рублей за топовую комплектацию. Это достаточно большие деньги, но и железо за эти средства вы получаете очень даже производительное. Внутри установлено две видеокарты GTX 1080 Ti, который работают в SLI. Стоит отметить, что только де такие карты тянут на 130-150 тысяч рублей. Помимо этого установлен процессор i9-7980XE на материнской плате с чипсетом X299, 128 гигабайт оперативной памяти и так далее. Мы посчитали, что здесь железа даже больше, чем на 400 тысяч. Видимо, производитель на этих компьютерах решил не накручивать ценник, а продавать практически по себестоимости.