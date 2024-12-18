Acer Orion Predator выйдет на RTX 5090

Компания Acer готовит к релизу обновлённые игровые десктопы серии Orion Predator, которые получат новейшие процессоры Intel в сочетании с видеокартами следующего поколения NVIDIA RTX 50. Стоит отметить, что информация пока что не была официально представлена, однако её удалось заметить на сайте Acer Germany до того, как данные были удалены сотрудниками бренда. Согласно описанию характеристик, которые были представлены на сайте игровые компьютеры из серии Predator Orion 7000 будут доступны в двух конфигурациях, идентичных по процессору, оперативной памяти, хранилищу, корпусу и системе охлаждения. Отличаются они исключительно по характеристикам видеокарт — одна модель получит видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090, другая — RTX 5080. В описании также указана объём видеопамяти — RTX 5090 будет оснащена 32 ГБ памяти GDDR7, а RTX 5080 — 16 ГБ GDDR7.

Эти конфигурации видеопамяти уже упоминались в слухах от надёжных инсайдеров и теперь данные подтверждены самим производителем, пусть и неофициально. Что касается остальных характеристик, Predator Orion 7000 будут комплектоваться процессором Intel Arrow Lake Core Ultra 7 265KF, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с подсветкой RGB (с возможностью расширения до 128 ГБ), двумя твердотельными накопителями объёмом 1 ТБ каждый и операционной системой Windows 11 Home. Ожидается, что эти модели поступят в продажу после официального запуска NVIDIA RTX 50 на выставке CES 2025, а стоимость таких десктопов будет составлять несколько тысяч долларов.
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