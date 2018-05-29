Acer анонсирует игровую систему Predator Orion 5000

Acer представила свой новый настольный ПК Predator Orion 5000, предназначенные для геймеров, которым требуется производительность и адаптируемое шасси для будущего улучшения.Компания также выпустила игровые системы среднего класса Predator Orion 3000, а также расширенную коллекцию аксессуаров Predator, предназначенных для поддержки геймеров. Новые игровые настольные компьютеры Predator Orion 5000 Series будут оснащены процессором 8-Gen Intel®Core™ до i7 8700K в паре с новейшим набором микросхем Intel Z370, до 32 Гб Intel®Optane памяти для быстрой загрузки и улучшения отзывчивости, и до двух NVIDIA ® GeForce ® GTX 1080 Ti в SLI.

Ценообразование и доступность

Predator Orion 5000 будут доступны в июле, начиная с 1499 долларов. Predator Orion 3000 будут доступны в октябре, начиная с 999 долларов.