Acer готовит россыпь ноутбуков на базе процессоров Intel Lunar Lake Core Ultra 200V

Судя по информации из сети, компания Acer планирует представить свою первую партию ноутбуков с процессорами Intel Lunar Lake Core Ultra 200V на мероприятии Next@Acer 2024, которое состоится 4 сентября. При этом официальная презентация процессоров Intel Lunar Lake назначена на 3 сентября — скорее всего, чипы покажут на презентации в рамках выставки IFA 2024. И инсайдеры уверены, что на этом мероприятии компании Acer, ASUS, HP, Dell и MSI сразу же анонсируют свои новые ноутбуки на свежих процессорах, потому что никто из них не хочет ждать, пока конкуренты продадут новинки и займут долю на рынке. Но, к сожалению, на данный момент нет точной информации о том, какие именно ноутбуки будут представлены компанией Acer или её конкурентами по сегменту.

Да, несколько дней назад появилось упоминание о ноутбуке Acer Swift 14 с сертификатом AI Copilot+, который, скорее всего, будет оснащён процессором Intel Core Ultra 5 226V Lunar Lake, но пока что это только слухи, да и компания явно представит не один ноутбук, а целую россыпь моделей. Учитывая, что Intel планирует выпустить около 80 различных устройств на базе линейки Core Ultra 200V, можно предположить, что у Acer будет как минимум 5-8 ноутбуков нового поколения. И это, конечно, хорошая новость для потенциального покупателя, потому что у вас будет возможность выбрать подходящую модель за разумные деньги исходя из личных целей и задач. Чем больше выбор от различных компаний, тем лучше в конечном итоге для рынка.
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