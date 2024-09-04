Acer официально представила консоль Nitro Blaze 7

Сегодня компания Acer официально вышла на рынок портативных игровых консолей, представив свою собственную приставку под названием Nitro Blaze 7 с чипом APU AMD Hawk Point и крайне интересным дизайном. Под капотом у устройства расположен процессор, который получил 8 ядер на микроархитектуре Zen 4 и 16 потоков с тактовой частотой до 5,1 ГГц, а также интересная система настройки TDP в диапазоне от 20 до 30 Вт. То есть пользователь сам может решить какое энергопотребление стоит выделять системе на кристалле, чтобы иметь оптимальную производительность. Также данный чип оснащён встроенной графикой AMD Radeon 780M на базе архитектуры RDNA 3 с 12 вычислительными блоками, что делает консоль вполне приличным решением для запуска современных проектов.

Также консоль Acer Nitro Blaze 7 поставляется с оперативной памятью LPDDR5x-7500 объёмом 16 ГБ — стоит отметить, что на официальном сайте в пресс-релизе указана только эта конфигурация памяти, так что, вероятно, на момент релиза других конфигураций на выбор не будет. Впрочем, это и хорошо — потенциальный покупатель не будет путаться в огромном наборе характеристик. Кроме того, данное устройство поддерживает установку твердотельных накопителей объёмом до 2 ТБ, что соответствует уровню лидеров рынка на текущий момент и это, конечно, не может не радовать. И, что самое интересное, Acer Nitro Blaze 7 оснащён 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления в 144 Гц, так что играть будет крайне комфортно.
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