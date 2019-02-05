Acer показала Chromebase 24I2

Компания Acer официально представила новый моноблок под названием Chromebase 24I2, который создан специально для тех пользователей, которые хотят получить от своей системы максимум комфорта и производительности за минимальное количество денег. Данный компьютер выполнен в форме «все-в-одном», то есть вы достаете из коробки монитор, ставите его на стол и все, можно работать. В комплекте идет клавиатура с мышкой, чтобы вам не нужно было бежать в магазин за покупкой дополнительных аксессуаров. Пока что стоимость данного компьютера остается в тайне, но мы уверены, что ПК на операционной системе Chrome OS будет доступным вариантом. Ранее подобные продукты продавались за вполне доступные деньги, не думаю, что что-то изменилось.