Acer показали новый Chromebox на Computex 2018

Невероятно компактный и универсальный неттоп Chromebox выполнен в строгом и утилитарном стиле. Его можно поставить на рабочий стол на подставке, положить плашмя либо использовать крепление VESA, чтобы разместить за экраном монитора или в любом другом удобном месте. Acer Chromebox отлично подходит для работы в компьютерных классах и библиотеках. В устройстве две встроенных антенны, которые обеспечивают надёжное и высокоскоростное беспроводное подключение к сети, а порт USB 3.0 позволяет подключать к неттопу внешние накопители. Acer Chromebox оборудован встроенным антивирусным ПО для защиты системы и пользователей от возможных угроз. В неттопе используется веб-консоль для удалённого администрирования пользователей, управления устройствами и установленными приложениями. Все обновления загружаются на Acer Chromebox автоматически и не требуют вмешательства пользователей.