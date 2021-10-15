Acer представила игровые проекторы с уникальной функцией

Компания Acer реализовала в своих последних игровых проекторах Predator функцию, которая все чаще встречается во флагманских телевизорах. Переменная частота обновления (VRR) — одна из выдающихся особенностей 4K-проекторов Acer GD 711 и GM 712. Стоит отметить, что новые игровые проекторы Acer дебютируют в Китае в ноябре 2021 года, а затем в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. Стоимость новых проекторов составляет от 1600 до 1800 долларов США, но в России, скорее всего, цена будет традиционно немного выше. Acer GD 711 — это светодиодный проектор с яркостью 1450 ANSI лм и поддержкой HDR10. Он поддерживает разрешение 4K в стандартном режиме, а его режим переменной частоты обновления помогает изменять качество изображения даже при использовании очень мощных игровых консолей и быстрых ПК.

Модель GD 711 предлагает разрешение 1080p в режиме VRR, но при необходимости динамически увеличивает частоту обновления. GD 711 имеет широкий диапазон возможных размеров проекции, но Acer рекомендует 100-дюймовый экран, проецируемый с расстояния около 2,7 метра. Расчетный срок службы проектора составляет 30 000 часов в экономичном режиме или 20 000 часов в стандартном режиме. Кроме того, и GD 711, и GM 712 имеют встроенный магазин приложений Aptoide TV вместе с различными портами, включая HDMI и USB-A. Технология VRR в проекторах — это инновация, которая делает две модели, возможно, единственными проекторами с функцией VRR на рынке на текущий момент, что для геймеров, безусловно, огромный плюс.
Комментарии и отзывы Acer GD 711
MSI представила мини-ПК PRO DP20Z на платформе AMD Ryzen 500…
MSI представила мини-ПК PRO DP20Z на платформе AMD Ryzen 500MSI представила мини-ПК на базе AMD Ryzen 5000 G - PRO DP20Z. …
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для т…
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для тТестируемый сегодня ConceptD 500 от Acer создавался для тех, у кого работа или хобби связаны с творческим…
Apple выпускает iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1…
Apple выпускает iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1Apple выпустила дополнительные обновления для своих платформ смартфонов и умных часов в виде iOS 15.0.2 и…
HP представила невероятно стильный ПК с огромным дисплеем…
HP представила невероятно стильный ПК с огромным дисплеемHP представила свой новейший моноблок (AIO) с большим и широким экраном, меньшими рамками и новейшими ком…
MSI анонсировала игровой ПК MAG Infinite S3 Gaming…
MSI анонсировала игровой ПК MAG Infinite S3 GamingMSI MAG Infinite S3 Gaming пополнила серию Infinite. Игровой ПК MAG Infinite S3 Gaming оснащен процессоро…
Windows 11 снижает производительность в играх…
Windows 11 снижает производительность в играхХотя новейшая версия операционной системы Windows от Microsoft рекламировалась как обеспечивающая лучшую …
Новый VR-шлем HTC слили в сеть до релиза…
Новый VR-шлем HTC слили в сеть до релизаОжидается, что HTC выпустит новую гарнитуру для виртуальной реальности в течение недели, но вам не нужно …
Dell прекратила продажи мощных игровых ПК в США…
Dell прекратила продажи мощных игровых ПК в СШАХотя покупка готового игрового ПК — это разумный способ избежать проблем со складом, особенно в период, к…
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканерОбзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер
Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor