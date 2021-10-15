Acer представила игровые проекторы с уникальной функцией

Компания Acer реализовала в своих последних игровых проекторах Predator функцию, которая все чаще встречается во флагманских телевизорах. Переменная частота обновления (VRR) — одна из выдающихся особенностей 4K-проекторов Acer GD 711 и GM 712. Стоит отметить, что новые игровые проекторы Acer дебютируют в Китае в ноябре 2021 года, а затем в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. Стоимость новых проекторов составляет от 1600 до 1800 долларов США, но в России, скорее всего, цена будет традиционно немного выше. Acer GD 711 — это светодиодный проектор с яркостью 1450 ANSI лм и поддержкой HDR10. Он поддерживает разрешение 4K в стандартном режиме, а его режим переменной частоты обновления помогает изменять качество изображения даже при использовании очень мощных игровых консолей и быстрых ПК.

Модель GD 711 предлагает разрешение 1080p в режиме VRR, но при необходимости динамически увеличивает частоту обновления. GD 711 имеет широкий диапазон возможных размеров проекции, но Acer рекомендует 100-дюймовый экран, проецируемый с расстояния около 2,7 метра. Расчетный срок службы проектора составляет 30 000 часов в экономичном режиме или 20 000 часов в стандартном режиме. Кроме того, и GD 711, и GM 712 имеют встроенный магазин приложений Aptoide TV вместе с различными портами, включая HDMI и USB-A. Технология VRR в проекторах — это инновация, которая делает две модели, возможно, единственными проекторами с функцией VRR на рынке на текущий момент, что для геймеров, безусловно, огромный плюс.