Acer представила компьютер Predator Orion X

Компания Acer анонсировала проект SFF — это игровой настольный компьютер под названием Predator Orion X, который позволяет устанавливать самые мощные компоненты для игровых ПК в необычный корпус объёмом всего 15,4 литра. Orion X выглядит совсем не так, как любые другие компьютеры, которые ранее продавала компания, и не только потому, что бренд отходит от своего прежнего стиля. Дело в том, что корпус также имеет три различных зоны для каждого из своих основных компонентов, в которые можно добраться, потянув за рычаги Zone 02, Zone 03 и Zone 01 — их можно увидеть на передней панели компьютера.

В открытом левом отсеке Zone 02 вы найдете видеокарту RTX 4070 Ti, 4080 или даже настраиваемую жидкостную трёхслотовую RTX 4090, полный набор тепловых блоков и вентиляторов, разработанных для максимально плотного соединения с боковой стенкой корпуса, а также два отсека для 2,5-дюймовых жестких дисков SATA SSD или HDD. Справа находится Zone 01, где находятся процессор (до Intel Core i9-13900KS с частотой до 6 ГГц), блок питания, материнская плата, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и основной SSD до 2 ТБ. Тем временем, Zone 03 просто позволяет снять верх корпуса, чтобы получить доступ к 240-мм радиатору для настраиваемой жидкостной системы охлаждения ЦП. Очень интересное решение для тех, кто хочет готовую сборку, но при этом желает хотя бы изредка её обслуживать. В этом случае корпус будет очень даже удобным и с ним справится абсолютно любой пользователь без опыта.
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